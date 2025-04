Ancien président de la LFP aujourd’hui président du Comité d’éthique de la FFF, Frédéric Thiriez n’a pas manqué de réagir à l’incident survenu en tribunes lors du derby ASSE - OL.

Les erreurs d’arbitrages de François Letexier et de la VAR ont presque fait oublier que le derby entre l’AS Saint-Etienne et l’OL avait dû s'arrêter pendant 40 minutes dimanche. C’est pourtant bien ce qu’il s’est passé alors que la rencontre prenait tranquillement la direction de la mi-temps. Sur une touche qu’allait réaliser Abner, le jeu n’a finalement jamais repris, l’arbitrage central annonçant l’arrêt temporaire du match en montrant la direction des vestiaires.

En cause ? Une pièce jetée par un supporter stéphanois sur la tête d’un des arbitres assistants. Le match a certes repris, après la prise d’un doliprane miracle, néanmoins, la sécurité a interpelé l’individu à la fin du match et l'a placé en garde à vue depuis. Un dossier malheureusement trop isolé pour Frédéric Thiriez, le président du Comité d’éthique de la FFF. "Pas juste que toute une tribune ferme pour les agissements d’une dizaine de c**s, a-t-il déclaré d’une conférence de presse tenue ce mardi. Ce qui m’ennuie est que les sanctions individuelles ne sont pas assez appliquées."

"Le foot français n'est pas au niveau sur ces sanctions"

Président de la LFP entre 2002 et 2016, Thiriez a mis en avant son travail auprès du gouvernement et du Parlement de l’époque pour introduire ces interdictions administrative de stade. Seulement, presque dix ans après la fin de son mandat, le président du Comité d’éthique de la FFF considère que "le nombre d’interdictions de stade est à un niveau dérisoire alors qu’on a les moyens, surtout dans le monde professionnel. Actuellement, on n’est pas au niveau." Ayant vu sa garde à vue prolongée jusqu’à ce jeudi, le lanceur supposé risque jusqu'à trois ans de prison et une lourde amende.