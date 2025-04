L’ancien meneur de jeu de l’OL Nabil Fekir a remporté la Coupe de la Ligue des Émirats arabes unis avec son club d’Al Jazira face au leader du championnat Al-Ahli Dubai (2 – 1).

Proche de rejoindre les Reds de Liverpool à l’été 2018, Nabil Fekir a vu sa carrière prendre un autre tournant après l’épisode du transfert avorté entre l’OL et le club anglais. Alors devenu champion du monde avec les Bleus, le numéro 18 rhodanien était finalement resté une année de plus à Lyon avant de s’envoler vers l’Andalousie en 2019. Au Betis Seville, Nabil Fekir est devenu une véritable icône pour les supporters. Bien davantage lorsqu’il a remporté la coupe du Roi avec les Verdiblancos en 2022. Mais l’été dernier, l’ancien Lyonnais a fait le choix de prendre la direction du Moyen-Orient, comme le veut de plus en plus la tradition ces dernières années pour de nombreux joueurs évoluant en Europe.

Après une saison quasi terminée, Nabil Fekir a remporté un premier trophée avec son club d’Al Jazira. Samedi dernier, le club basé à Abu Dhabi s’est imposé en finale de Coupe de la Ligue des Émirats arabes unis. Les coéquipiers de l’international français ont battu le leader du championnat émirati, Al-Ahli Dubai, sur le score de 2 – 1.

Une saison plutôt réussie pour Nabil Fekir

Malgré ce titre, Al-Jazira s’est montré plus en difficulté cette saison en championnat. Le club de Nabil Fekir est classé à la 6ᵉ position à trois journées de la fin. Autant dire que les rêves de titre ou de participation à la Ligue des champions asiatique se sont envolés depuis longtemps. Pour autant, le champion du monde français sort lui d’une saison pleine, sans grosse blessure, ce qui était déjà une première réussite. Il s’est également montré décisif à 12 reprises (8 buts et 4 passes décisives) en 22 matchs effectués sous ses nouvelles couleurs toutes compétitions confondues. Un premier exercice réussi hors d’Europe.