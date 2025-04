La faible indemnisation de l’UEFA à l’OL sur ses internationaux

Maitland-Niles, Cherki et Fofana (OL) : Photo UEFA

Sur la période 2020-2024, l’OL a mis à disposition de nombreux internationaux pour les compétitions en sélection. Malgré tout, le club a touché moins de 400 000€ de la part de l’UEFA sur la période.

Quel est le système de calcul qui permet d’arriver à la somme de 381 956,54€ ? Mystère… Néanmoins, l’UEFA a mis en place depuis plusieurs années une sorte de fond pour les clubs européens mettant à disposition des joueurs pour les différentes compétitions internationales. Sur la période 2020-2024, ce sont 233 millions d’euros qui ont été versés par l’instance européenne pour les Euros 2020 et 2024. Mais avec plus de 900 clubs touchés, la part s’en retrouve forcément moins importante et tout le monde n’est pas logé à la même enseigne sur le Vieux Continent. Quoi qu’il en soit, ce n’est pas avec ses internationaux que l’OL va faire rentrer de l’argent dans les caisses.

Symbole d'une perte de vitesse ?

Le club lyonnais fait bien partie des 27 formations françaises qui ont profité de ces indemnités, mais cela reste tout juste suffisant pour mettre du beurre dans les épinards. Quand le PSG a reçu près de 4,5 millions d’euros entre 2020 et 2024, l’OL en est bien loin. D’après le rapport sorti par l’UEFA, le club lyonnais n’a touché que 381 956,54€. Il y a certes eu moins d’internationaux dans les rangs rhodaniens ces dernières années, mais cette somme parait dérisoire quand d’autres clubs, moins huppés, ont touché bien plus. Quoi qu’il en soit, l’OL ne crachera pas sur cet argent, même s’il semble dérisoire.