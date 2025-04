La réserve de l’OL à Fulham pour sa demie de PLIC

Les hommes de Gueïda Fofana affronteront le club londonien de Fulham ce mardi soir (20h) lors de la première demi-finale de Premier League International Cup de l'OL.

L’Angleterre ne laisse pas forcément de souvenirs agréables aux Lyonnais récemment. Pourtant, la réserve de l’OL a une place en finale de la Premier League International Cup à aller décrocher ce soir (20h sur OL Play) outre-Manche. Pour cela, les Rhodaniens devront se défaire de Fulham à Craven Cottage, en demi-finale du tournoi. Convaincants lors de la phase de poule, les hommes de Gueïda Fofana ont déjà su imposer leur loi face à d’autres formations anglaises. Ils avaient notamment disposé des Blackburn Rovers (0-2), de Middelsbrough (0-1) ou encore de West Ham (0-2).

En quart de finale, Valence avait également craqué face à l’équipe rhodanienne dans ce tournoi amical entre centres de formation (0-3). Un bilan pour l’heure remarquable pour les coéquipiers de Téo Barisic puisqu’ils n’ont encaissé que deux buts (défaite 2-0 à Sunderland en poule) et sont parvenus à conserver leur cage inviolée lors de toutes les autres rencontres qu’ils ont disputées.

Un groupe au complet pour ce déplacement ?

Pour cette rencontre décisive, Gueïda Fofana pourra certainement compter sur l’ensemble de son groupe. Appelés par Paulo Fonseca lors du quart de finale aller de Ligue Europa face à Manchester United, Téo Barisic et Mathys De Carvalho sont ensuite rapidement redescendus avec la réserve. L’attaquant prolifique Alejandro Gomes Rodriguez devrait aussi être dans le groupe. Il était sur la feuille de match lors du derby ce dimanche entre l’ASSE et l’OL (2-1) mais n’était pas entré en jeu, lui qui avait joué deux jours plus tôt en N3 face à Mâcon (défaite 1-0). Seule absence notable : celle d’Enzo Molebe, plus habitué au groupe professionnel, mais blessé et indisponible pendant encore quelque temps.