Mercato : l’OL sur un nouvel espoir belge ?

S’il reste dans l’attente de son futur classement et surtout de sa stratégie estivale, l’OL cherche à avancer sur quelques dossiers. Le club lyonnais serait l’un des clubs intéressés par Mario Stroeykens, joueur offensif d’Anderlecht.

L’OL ne sait toujours pas à quelle place il finira la saison en Ligue 1 ni quel sort lui sera réservé après son passage devant la DNCG. Néanmoins, le club ne peut se permettre de ne pas anticiper la saison prochaine. Jeudi, en conférence de presse, Paulo Fonseca a d'ailleurs confirmé qu'il était déjà en train de plancher sur le prochain exercice, lui qui assure "ne pas être venu pour cinq mois". Face à la saignée qui attend l'OL dans les prochaines semaines, difficile d'avoir une vraie vue d'ensemble sur ce à quoi rassemblera la formation rhodanienne au coup d'envoi de la saison prochaine. Néanmoins, les équipes de Matthieu Louis-Jean et Benjamin Charrier tentent d'avancer leurs pions sur certains dossiers.

Un simple intérêt face au flou à venir autour du club ?

Avec des moyens qui risquent d'être limités, il va falloir faire preuve de ruse pour déjouer la concurrence. Ce n'est d'ailleurs pas ce qu'il manque concernant Mario Stroeykens. Comme Malick Fofana, il est un jeune joueur offensif belge qui fait le bonheur non pas de La Gantoise, mais d'Anderlecht (4 buts et 6 passes en 37 matchs). En fin de contrat en juin 2026, il est à la croisée des chemins et un départ devrait avoir lieu durant l'été pour ce joueur de 20 ans. D'après Het Nieuwsblad, l'OL ferait partie des clubs européens intéressés par le profil de Stroeykens. Mais, il va falloir jouer des coudes, surtout sans Ligue des champions, car l'OM, West Ham et l'Eintracht Francfort seraient également dans la course.