Paulo Fonseca (OL) "admiratif" du PSG de Luis Enrique

Quand l’OL s’éloigne un peu plus d’une qualification en Ligue des champions, le PSG, lui, s’apprête à jouer la finale de la compétition. De quoi susciter l’admiration de Paulo Fonseca.

Jeudi, en conférence de presse, les questions ont fusé pour Paulo Fonseca au sujet de la qualification de l’OL en Ligue des champions. Et à juste titre. Sur ses quatre derniers matchs de Ligue 1, la formation lyonnaise n’en a remporté qu'un. De quoi se mettre dans des conditions bien inconfortables avant la dernière journée de championnat ce samedi (17/05, 21 heures), face à Angers. En effet, les Rhodaniens pointent à 3 points de la 4e place et ne peuvent rêver que d’un authentique exploit pour espérer disputer la C1 la saison prochaine.

À l’inverse, le PSG a lui encore une fois tout raflé cette saison. Et pas seulement sur le plan national. Qualifiés en finale de la plus prestigieuse des compétitions européennes, les hommes de Luis Enrique ont réalisé des performances qui feraient presque saliver le technicien portugais de l’OL. À tel point que ce dernier a tenu à rendre hommage au travail de son homologue espagnol. "Ça a été un long parcours pour le PSG mais je pense que c’est l’équipe la plus méritante. Je suis vraiment content pour eux, d’abord parce que j’adore Luis Enrique et je suis admiratif du travail qu’il a mené. Il montre que quand on croit en son travail, alors on doit continuer".

"Un exemple de création d’une équipe"

Continuer, l’ancien technicien du LOSC aimerait le faire à Lyon. Sous contrat jusqu’en 2027, il a réclamé de lui laisser du temps pour construire les bases permettant à l’OL de retrouver la Ligue des champions. Le temps est le maître mot selon lui. Dans la capitale, les supporters parisiens ont longtemps rongé leur frein avant de voir leur équipe briller. Et finalement, ce temps a souri à Luis Enrique, qui a pu bâtir un collectif bien huilé en plusieurs mois. "Pendant combien de saisons le PSG a essayé de jouer le titre en Ligue des champions ? Je suis vraiment content que cette équipe ait la possibilité de gagner. Au football, on ne peut rien gagner seul, on peut gagner seulement en équipe. Et le PSG est vraiment un exemple de création d’une équipe", a déclaré Paulo Fonseca.

"Je regarderai le match et je supporterai le PSG"

Mais alors que les supporters des différents clubs français ont souvent tendance à ne pas encourager leurs habituels concurrents, pas question d’agir de la sorte, selon l’ancien Milanais. En coupe d’Europe, c’est la France qui est représentée et qui doit prévaloir selon lui. De quoi l’encourager à supporter le club de Nasser al-Khelaïfi au soir de la finale. "Je regarderai le match et je supporterai l’équipe. C’est très important pour la France, le championnat français, mais aussi un exemple pour l’OL". Un exemple, certes, mais l’OL est pourtant encore loin d’imiter le parcours parisien. Une saison sans Ligue des champions semble en effet encore se dessiner entre Rhône et Saône.