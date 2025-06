Mercato : l’OL Lyonnes prêt à encore recruter au PSG ?

En plus de Marie-Antoinette Katoto, annoncée dans le viseur, l’OL Lyonnes pisterait une autre joueuse du PSG. Libre, Korbin Albert plairait à la direction lyonnaise.

Après seulement une saison, Joe Montemurro a rendu son tablier d’entraîneur. La mayonnaise n’a pas pris et l’OL Lyonnes est désormais à la recherche d’un nouveau coach. Sauf retournement de situation, le poste reviendra à Jonatan Giraldez dans les prochaines semaines. Un nouveau chapitre dans la nouvelle ère lancée par Michele Kang depuis un mois. Avec un changement de nom et de logo, la propriétaire américaine veut redevenir la référence mondiale du foot féminin. Pour ce faire, elle compte bien se renforcer durant l’été, d’autant plus après les nombreux départs actés lors de la finale de Première Ligue contre le PSG.

Le milieu comme priorité cet été ?

Jule Brand a déjà rejoint les rangs des Fenottes, mais l’Allemande ne sera pas la seule. D’ailleurs, l’OL Lyonnes pourrait bien faire une fois de plus ses emplettes chez le rival parisien. Ayant annoncé son départ de son club formateur il y a quelques jours, Marie-Antoinette Katoto devrait rejoindre la capitale des Gaules sous peu. Sera-t-elle suivie par une coéquipière ? Ces derniers temps, Olympique-et-Lyonnais a cru savoir que l’OL Lyonnes était intéressé par Korbin Albert. Une information confirmée par différents médias italiens. Comme Katoto, la milieu américaine est en fin de contrat avec le PSG et suscite pas mal de convoitises. En plus du club rhodanien, le FC Barcelone et des clubs anglais auraient pris des renseignements auprès de la jeune internationale américaine (21 ans). Une concurrence que Michele Kang réussira à déjouer ?