Mercato : Katoto plus que jamais proche de l’OL féminin ?

Marie-Antoinette Katoto (PSG) face à Wendie Renard (OL) (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

En attendant la fin de la saison, l’OL commence déjà à préparer l’après. Vincent Ponsot a avoué que certains dossiers étaient bien avancés et l’un d’eux concernerait bien Marie-Antoinette Katoto.

Avec la prolongation de Melchie Dumornay, l’OL a voulu envoyer un premier message après la désillusion de la Ligue des champions. Le club se veut encore ambitieux et ne compte pas perdre ses meilleures joueuses, même si le futur de Vanessa Gilles semble s’écrire loin de Lyon. En marge de la confrontation contre Arsenal, Vincent Ponsot avait déjà avoué que la direction lyonnaise avait déjà pas mal avancé sur le recrutement estival. Il reste encore trois rencontres de championnat à disputer et rien ne devrait sortir d’ici là. Mais des dossiers seraient plus qu’en bonne voie. À commencer par celui de Marie-Antoinette Katoto, l’attaquante du PSG, d’après L’Équipe.

Une altercation avec le directeur sportif du PSG ?

Voir le nom de l’internationale française associé à celui de l’OL n’est pas une nouveauté. Il y a deux ans, Katoto avait profité d’un intérêt lyonnais pour prolonger avec le club parisien. De nouveau en fin de contrat cet été, elle pourrait bien poser ses bagages cette fois-ci. Les discussions seraient plus que bien avancées et ce n’est pas le dernier épisode en date dans la capitale qui devrait faire rester Marie-Antoinette Katoto dans son club formateur. Une altercation aurait eu lieu entre la joueuse et le directeur sportif Angelo Castellazzi d’après L’Équipe suite à une réunion concernant la mise à pied de Fabrice Abriel.