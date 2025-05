OL : sans défense, difficile de viser plus haut

Moussa Niakhaté et Tanner Tessmann (OL) contre Saint-Etienne (Photo by JEAN-PHILIPPE KSIAZEK / AFP)

Comme c’est le cas depuis plusieurs matchs, l’OL a été en difficulté défensivement contre Lens. Quant l’attaque pèche comme dimanche, la formation lyonnaise ne peut compter sur sa défense.

"Quand on ne marque, il faut savoir ne pas en prendre". Dimanche soir, au moment de dresser une analyse de la défaite de l’OL contre Lens, Georges Mikautadze a pointé les deux lacunes lyonnaises dans cette 32e journée qui a certainement réduit au néant les chances de jouer la Ligue des champions. Incapable de forcer le verrou lensois malgré 18 tentatives et près de 70% de possession, les coéquipiers du Géorgien ont trouvé le moyen de se faire surprendre à deux reprises. Pourtant, les Sang et Or "étaient venus pour défendre" selon Jorge Maciel. Seulement, cela traduit bien la porosité défensive de cet OL qui n’a finalement pas évolué avec l’arrivée de Paulo Fonseca. C’est peut-être même tout l’inverse à l’heure où certains recommencent les comparaisons entre le Portugais et Pierre Sage.

Un semblant d'équilibre avec Tessmann et Matic

Avec 1,7 but encaissé depuis sa prise en mains le 2 février dernier à Marseille, Paulo Fonseca est l’entraîneur lyonnais qui a la plus mauvaise moyenne depuis 1954 et Oscar Heisserer. Avec l’ancien coach du LOSC, les supporters lyonnais savaient bien que John Textor avait misé sur une philosophie offensive, dans la lignée de Sage. Seulement, le propriétaire avait aussi mis en avant l’absence "d’un bloc défensif bien organisé" chez le natif de Lons-le-Saunier. La venue de Fonseca devait changer tout ça et ce n’est clairement pas le cas. Est-il le seul coupable ?

Forcément que non et son double pivot Matic - Tessmann avec Tolisso en meneur avait plus apporté un peu de sérénité dans le bloc lyonnais. "Une équipe qui veut aller loin en championnat est une équipe qui doit encaisser peu de buts. On n’est pas opérationnel pour garder un équilibre même si on prône un jeu offensif, regrette Nicolas Puydebois. On doit garder des fondamentaux dans les duels, dans l’agressivité. Avec cette équipe, On n’est pas assez fort pour faire le boulot et éviter le déséquilibre quand on va vers l’avant." L’embellie, elle n’était il n’y a pas si longtemps et pourtant les dernières sorties ont clairement fait ressurgir cette fébrilité, qui va en partie couter la Ligue des champions à l’OL.

Niakhaté prend les critiques d'une faillite collective

Déjà avec des choix surprenants comme le double pivot Veretout - Akouokou contre Manchester United. Puis une défaillance individuelle de certains éléments. Son transfert avait déjà fait couler beaucoup d’encre depuis juillet dernier, mais les récentes prestations de Moussa Niakhaté ont redonné de la résonance aux critiques. Formant une paire presque indéboulonnable avec Clinton Mata, le défenseur sénégalais a été pointé du doigt sur sa passivité sur le but d’Harry Maguire pour le 5-4 mancunien en Ligue Europa. Trois jours après, son recul-frein face à Stassin pour le deuxième but des Verts en a crispé plus d’un. L’ancien de Nottingham prend tout en plein visage, car il faut bien un bouc émissaire dans ce genre de situation, mais la passivité collective de l’OL sur le deuxième but lensois ne doit rien à Niakhaté.

Zourary a certes marqué un but extraordinaire, mais il a aussi eu tout le temps pour se le créer. Quand Maitland-Niles revenait au petit trot d’une escapade en terres lensoises, Tolisso, latéral droit de circonstance, a avant tout cadré pour ne pas ouvrir le couloir à une prise de profondeur. Il aurait alors fallu que Mata sorte plus vite sur le Nordiste ou que Thiago Almada mette un peu plus d’agressivité dans son retour défensif. Les erreurs se suivent et se ressemblent à l’OL dans un chantier défensif qui semble durer depuis maintenant des années. En plus d’un problème de profils, c’est avant tout un problème collectif qui plombe l’OL. Et aujourd’hui, cela coute cher et pas seulement sur le terrain…