Prêté par l’OL à Botafogo, il y a deux semaines, Jeffinho s’est déjà mis en évidence. L’ailier a marqué lors de la première journée du championnat de Rio.

L’air carioca va-t-il permettre à Jeffinho de donner la pleine mesure de son talent ? N’ayant pas forcément réussi à se mettre en évidence pendant un an à l’OL, l’ailier a été prêté jusqu’en décembre 2024 à Botafogo, son ancien club. Un retour aux sources pour le Brésilien qui espère pouvoir profiter de la Copa Libertadores notamment pour engranger de l’expérience et de la confiance avant de faire son retour entre Rhône et Saône dans douze mois. En attendant, ce retour au pays commence plutôt bien pour Jeffinho. Quand Adryelson a fait ses débuts avec l’OL contre Le Havre (3-1), dans le sens inverse, son compatriote a reporté le maillot de Botafogo pour la première fois depuis le 13 novembre 2022.

Titulaire contre Madureira pour la première journée du championnat carioca, regroupant tous les clubs de Rio de Janeiro, Jeffinho a joué 70 minutes et en a profité pour se montrer décisif. En trouvant la faille à la 38e minute, le joueur prêté par l’OL a offert la victoire à Botafogo. Le club brésilien lance parfaitement sa nouvelle saison après la déception de la saison dernière et de ce titre qui a fui le club après une deuxième partie d’exercice chaotique et 15 points d’avance qui se sont envolés.