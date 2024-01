Coupe de France : une unique diffusion TV pour Bergerac - OL

Ce vendredi (20h45), l’OL se déplace à Limoges pour affronter Bergerac. Le 16e de finale de Coupe de France sera retransmis uniquement sur beIN Sports.

Un match de coupe pour remettre les têtes à l’endroit. Cinq jours après la déconvenue (3-1) contre Le Havre en championnat, l’OL retrouve la Coupe de France qui lui a plutôt porté chance ces derniers mois. En plus de la demi-finale de la saison dernière, les Lyonnais ont parfaitement réussi leur entrée en lice il y a deux semaines contre Pontarlier (0-3). Même avec une défense centrale privée de Jake O’Brien et de Duje Caleta-Car, suspendus, la bande à Pierre Sage ne veut pas tomber dans le piège bergeracois. La délocalisation à Limoges pourrait être un facteur supplémentaire de faire respecter la hiérarchie. "L'important est de faire un bon match, on a rendez-vous avec nous-même et avec notre niveau de jeu, a avancé le coach lyonnais. On doit régler les problèmes qui ont été mis en lumière au Havre. On doit imposer notre jeu, faire souffrir l'adversaire, et si on réussit cela, on n'aura pas à craindre leurs forces."

Pour ce deuxième match de coupe de la saison, il n’y aura pas de diffusion gratuite comme ce fut le cas au tour précédent. Programmé en ouverture de ces 16es de finale, Bergerac - OL sera uniquement visible sur beIN Sports, qui détient l’intégralité des droits TV de la compétition. Pour espérer retrouver l’OL sur France Télévisions, il faudra attendre une qualification pour les 8es de finale.