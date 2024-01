OL : Orban en dit plus sur son profil d'attaquant

Nouvelle recrue de l’OL, Gift Orban va devoir patienter avant de porter le maillot lyonnais. Avant de faire ses débuts contre Rennes très certainement, le Nigérian est revenu sur ses qualités d’attaquant.

Encore une semaine et Pierre Sage pourra compter sur un (ou plusieurs ?) renfort supplémentaire dans le secteur offensif. Depuis jeudi, l’OL a enregistré l’arrivée d’un nouvel attaquant en la personne de Gift Orban. À 21 ans, le Nigérien poursuit sa découverte de l’Europe après la Norvège et la Belgique. Ayant vu sa cote exploser l’été dernier après six mois incroyables avec La Gantoise, Orban a été un peu plus en difficulté sur le dernier semestre 2023. Cela ne lui a pas empêché de marquer 12 buts toutes compétitions confondues. Peut-être un peu moins sur les radars, l’OL a donc saisi l’opportunité et a déboursé 12M€ (hors bonus) pour signer l’attaquant jusqu’en 2028.

"Un attaquant ne peut pas jouer en étant arrêté"

Par les temps qui courent à l’OL, ce renfort ne peut que faire du bien offensivement, sachant qu’Orban peut jouer à tous les postes. S’il reste plus séduit par l’axe, le natif de l'État du Bénue sait qu’il a devant lui le capitaine de l’équipe avec Alexandre Lacazette. Pas question de lui voler la vedette, mais bien de devenir son complément idéal comme il l'a avoué sur la chaîne du club. "Lacazette est vraiment un très, très grand joueur, c’est une belle surprise de pouvoir jouer ensemble. J’ai vraiment hâte."

Ce ne sera pas contre Bergerac ce vendredi, le Nigérian n'étant pas qualifié, mais très sûrement vendredi prochain à Décines contre Rennes. Une première devant le public du Parc OL dans lequel Gift Orban compte bien montrer qu’il "adore marquer. Quand on veut marquer, il ne faut pas jouer arrêté et seulement dire 'fais-moi la passe'. Pour marquer, il faut être en mouvement, courir derrière la défense." Avec Fofana, Nuamah et désormais Orban, le mouvement risque de ne pas manquer dans cette seconde partie de saison.