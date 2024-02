Sorties à la pause et en cours de match par Sonia Bompastor, Damaris Egurrola et Amel Majri ont été touchées à la cheville lors d'OL - Slavia Prague (2-2). Lindsey Horan a, elle, été touchée aux cervicales.

Un match nul qui fait un peu tache et qui laisse aussi des regrets. C’est de cette manière que Sonia Bompastor a décrit le résultat final de l’opposition contre le Slavia Prague mercredi au Parc OL (2-2). À la recherche d’une cinquième victoire en six matchs, les Fenottes ont manqué cette occasion. Mais comme l’a dit Eugénie Le Sommer, la venue de Reims dès samedi (14h30) en championnat au GOLTC va permettre à l’OL de rapidement passer à autre chose pour prouver que ce n’était qu’un contretemps.

Bompastor pourra-t-elle compter sur toutes ses forces vives ? Wendie Renard et Melchie Dumornay sont toujours absentes, même si elles ont repris la course, mais le match de Ligue des champions n’a pas été de tout repos. "C’est un match dans lequel il y a eu un peu d’engagement, mais pas non plus excessif. Mais il y a quelques coups qui ont laissé des traces", a avoué la coach après le match.

Horan a pris pas mal de coups

Sonia Bompastor n’a pas pu réaliser l’ensemble du plan qui avait été couché avant le match au niveau des remplacements en raison de petits pépins qui sont venus se greffer dans le scénario du match. Reposée contre Nantes, Damaris a été sortie dès la pause non pas par choix tactique, mais en raison "d’un coup sur la cheville" qui a poussé sa coach à la sortir prématurément.

La cheville, une partie du corps sur laquelle Amel Majri devrait également avoir quelques séquelles ce jeudi matin, elle qui a aussi reçu un gros coup selon les dires de Sonia Bompastor. Un point sera fait dans la journée par le staff médical qui doit par ailleurs checker si tout va bien du côté de Kadidiatou Diani qui s’est fait soigner à 20 minutes de la fin ou Lindsey Horan "touchée au niveau des cervicales" après un duel aérien.