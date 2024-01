A peine revenue, Diani a retrouvé la bonne carburation avec l’OL

Absente lors des trois premiers matchs de janvier, Kadidiatou Diani a fait son retour contre St Pölten jeudi dernier. Avec un but et deux passes décisives en deux matchs, l’attaquante de l’OL a vite retrouvé la confiance.

C’est à la capacité à revenir vite et à se montrer directement décisive que l’on peut voir l’intégration d’une joueuse. Sur ce point-là, Kadidiatou Diani ne semble pas avoir de problème et donne l’impression de s’être fondue dans le moule lyonnais, six mois après son arrivée. Absente contre le Paris FC et lors de la double confrontation contre Montpellier en raison d’une gêne musculaire, l’attaquante a fait son retour la semaine dernière en Autriche contre St Pölten pendant 20 minutes. Elle a ensuite enchaîné 40 minutes contre le FC Nantes dimanche en Coupe de France et tout paraît aller pour le mieux. Avec un but et deux passes décisives sur ces deux matchs avec l’OL, Diani a repris son rythme de croisière. "J’ai eu besoin de repos après ma blessure. Depuis mon retour, ça se passe plutôt bien, je n’ai plus de gêne particulière."

Co-meilleure buteuse en Europe, meilleure passeuse en D1

Enchainera-t-elle une première titularisation après avoir été absente trois semaines ? Sonia Bompastor a le luxe de pouvoir faire tourner et devrait donc lui octroyer a minima une mi-temps dans ce match sans enjeux. Néanmoins, aux objectifs collectifs, Kadidiatou Diani y ajoute un objectif personnel. Avec cinq buts en cinq matchs, elle est la co-meilleure buteuse de la Ligue des champions cette saison. Un rapport avec le but qu’elle a un peu perdu en championnat depuis son arrivée à l’OL, mais qu’elle compense en étant la meilleure passeuse de D1 avec huit offrandes. "J’espère marquer davantage en championnat, mais c’est difficile de comparer avec la saison dernière, car je ne joue pas au même poste. Mais c’est forcément mon objectif de marquer et de faire marquer." Voir son attaquante continuer à être décisive, Sonia Bompastor ne demande que ça.