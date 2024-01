Ligue des champions : une Anglaise au sifflet d’OL - Slavia Prague

Le trophée de la Ligue des champions (Photo by Pau BARRENA / AFP)

Pour cette dernière rencontre de la phase de poule, l’OL affronte le Slavia Prague en Ligue des champions. Ce match sera arbitré par une Anglaise, Kirsty Dowle.

Un dernier pour la route. Qualifié depuis deux matchs et assuré de terminer premier du groupe depuis sa victoire en Autriche la semaine dernière, l’OL affronte le Slavia Prague sans la moindre pression. Connaissant l’exigence de Sonia Bompastor, la volonté de finir invaincue et de continuer la série qui dure depuis le début de saison sera forcément au centre des consignes données par la coach lyonnaise dans la causerie d’avant-match. Malgré tout, c’est tout en relaxation que les Fenottes tenteront de signer un cinquième succès en six matchs dans cette phase de poule de la Ligue des champions.

Pour ce match sans enjeux, la tâche du sifflet a été confiée à une arbitre anglaise, Kirsty Dowle. Elle sera assistée par une compatriote avec Sophie Dennington mais le quatuor arbitral ne sera pas 100% d’outre-Manche. En effet, Aminia Gutschi, venue tout droit d’Autriche, sera la deuxième assistante quand Stacey Pearson, elle aussi Anglaise, officiera comme quatrième arbitre.