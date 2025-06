OL : Almada décisif avec l’Argentine

Nicolas Tagliafico et Thiago Almada avec l’Argentine (Photo by Ernesto Ryan / Getty Images South America / Getty Images via AFP)

Ce jeudi, quatre joueurs de l'OL jouaient avec leurs sélections nationales respectives. Retour sur les résultats de nos internationaux.

L'OL a été plutôt bien mis en valeur, jeudi soir lors des matchs internationaux. Tout d'abord, comment ne pas parler de la première rêvée de Rayan Cherki avec l'équipe de France ? Entré à la 63e minute en lieu et place de Michael Olise, le meneur de jeu de 21 ans a éclaboussé de son talent une rencontre spectaculaire face à l'Espagne. Alors menés 5-1, les Français ont sonné la révolte, en grande partie grâce à Rayan Cherki. À la 79e minute, Kylian Mbappé trouve le Gone dans l'entrejeu juste devant la surface. Le joueur de 21 ans contrôle le ballon du pied droit, puis déclenche une reprise de volée du pied gauche, qui vient transpercer la lucarne gauche d'Unai Simón.

Cinq minutes plus tard, rebelote. Rayan Cherki décale parfaitement son ancien coéquipier, Malo Gusto, sur le côté droit. Le latéral de Chelsea envoie alors un centre, dévié contre son camp par le malheureux Daniel Vivian (84e). Et ce n'est pas fini. En tout fin de match, le meilleur passeur de Ligue 1 réalise un amour de centre brossé, bien coupé de la tête par Randal Kolo Muani (93e). Rayan Cherki est impliqué sur les trois buts de l'équipe de France, qui permettent de réduire la marque à 5-4. Les Français échouent tout de même en demi-finale de la Ligue des Nations. Prochain rendez-vous contre l'Allemagne pour la petite finale dimanche 8 juin à 15 heures.

Nicolas Tagliafico et Thiago Almada vainqueurs avec l'Albiceleste

Au cours d'une rencontre relativement fermée contre un solide Chili, l'Argentine a assuré l'essentiel avec un succès sur la plus petite des marges 1-0. Le duo lyonnais, composé de Nicolas Tagliafico et de Thiago Almada, était titulaire une fois de plus. Le meneur de jeu de l'OL a même réalisé une passe décisive pour Julian Alvarez sur l'unique but du match (16e), avant de sortir à la 84e minute. Nicolas Tagliafico, quant à lui, a disputé l'intégralité de la rencontre. Les Argentins survolent les éliminatoires à la Coupe du monde 2026 en comptant 10 points d'avance sur leur dauphin, l'Équateur. Prochain match pour l'Albiceleste dans la nuit du mardi 10 au mercredi 11 juin à 2 heures du matin contre la Colombie.

Lassine Diarra défait avec le Mali sans jouer

Lassine Diarra ne connaîtra pas ses premières minutes sous le maillot du Mali pour le moment. Le gardien de but de 22 ans était remplaçant lors de la défaite des Aigles 1-0 contre la RD Congo dans le cadre d'un match amical à Orléans. En novembre 2023, Lassine Diarra a intégré l'équipe réserve de l'OL. Il a, par la suite, été promu en janvier 2025, en tant que troisième gardien de l'équipe première.