Monaco - OL : Tessmann pour remplacer Tolisso ?

Tanner Tessmann (OL) face à Jordan Ferri (Montpellier) (Photo by Sylvain THOMAS / AFP)

Dos au mur dans la course à la Ligue des champions, l’OL se doit de gagner à Monaco. Avec seulement un match par semaine désormais, Paulo Fonseca ne devrait pas chambouler son onze même s’il faudra compenser la blessure de Corentin Tolisso.

Il y a eu défaite, mais Paulo Fonseca est loin d’avoir été déçu du visage de son équipe. Contre Lens, le Portugais a plutôt apprécié la prestation de ses joueurs et ne peut "rien leur reprocher, à part de ne pas marquer". En ce sens, il ne devrait donc pas y avoir de révolution dans le onze de l’OL à Monaco ce samedi soir (21h). Avec un match par semaine à présent, les Lyonnais ont largement le temps de récupérer et la rotation se retrouve logiquement réduite. Comme face à Rennes et à Lens, Fonseca va s’appuyer sur une composition quasiment similaire sur le Rocher. Pas de grandes révolutions, mais forcément quelques ajustements.

Lacazette plutôt que Mikautadze ?

Avec la blessure et le forfait de Corentin Tolisso, l’OL se retrouve orphelin de l’un de ses meilleurs joueurs de la saison. L’impact du champion du monde sera difficile à compenser, car il n’existe pas d’autres profils de ce type dans l’effectif lyonnais. Ce serait donc le retour à un double pivot Matic - Tessmann qui tiendrait la corde avec Thiago Almada devant eux. L’autre interrogation concerne comme souvent le poste d’avant-centre. De retour de suspension, Alexandre Lacazette vit très certainement ses dernières heures avec son club formateur. Est-ce que cela rentre en ligne de compte alors que l’OL a encore un infime espoir de Ligue des champions ? Pas sûr, mais le capitaine devrait retrouver la pointe, en lieu et place de Georges Mikautadze.

La compo probable de l’OL : Perri - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Matic, Tessmann - Cherki, Almada, Fofana - Lacazette