Cherki sur le banc, un milieu renforcé pour Monaco - OL

Rayan Cherki et Alexandre Lacazette (OL) (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Dans l'obligation de gagner pour tenter d'espérer encore, l'OL se frotte à Monaco ce samedi soir (21h). Si l'on pouvait croire que Paulo Fonseca miserait sur de la continuité, l'entraîneur portugais a choisi de laisser Cherki sur le banc et de renforcer son entrejeu en l'absence de Tolisso.

Croire ou dire au revoir. Ce samedi soir à Monaco, l'OL vise les trois points pour revenir à une longueur des Monégasques et espérer pouvoir accrocher une des trois dernières places qualificatives pour la Ligue des champions sur les deux derniers matchs de la saison... Autant dire que la mission n'est pas impossible, mais fortement compromise avec seulement 5,8% de chances d'être dans le Top 4 d'après Opta. Néanmoins, les joueurs lyonnais veulent croire en leur bonne étoile et comptent faire un gros coup au stade Louis II. Il faudra faire sans Corentin Tolisso blessé et cette absence a poussé Paulo Fonseca à revoir son organisation. Pour répondre à l'entrejeu monégasque, le Portugais a choisi d'associer Tessmann et Veretout à Matic pour un 4-3-3 hybride.

Lacazette plutôt que Mikautadze

La titularisation surprise de l'ancien Marseillais a forcément une incidence par rapport au onze qui avait débuté contre Lens il y a une semaine. Malgré l'obligation de gagner, Fonseca a choisi d'avoir une cartouche offensive supplémentaire sur le banc, en faisant de Rayan Cherki un remplaçant pour Monaco - OL. Il prendra place aux côtés de Georges Mikautadze sur le banc. Le Géorgien fait les frais du retour de suspension d'Alexandre Lacazette qui retrouve son brassard et la pointe de l'attaque. Il fera équipe avec Thiago Almada et Malick Fofana.

La composition de l'OL à Monaco : Perri - Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Tagliafico - Veretout, Matic, Tessmann - Almada, Lacazette, Fofana