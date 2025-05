L’OL féminin presque au complet pour affronter Dijon

Damaris Egurrola à l’entraînement de l’OL face à Wendie Renard et Selma Bacha (Photo by Thomas COEX / AFP)

Cherchant à sauver leur saison, les joueuses de l’OL entament cette course au titre ce dimanche contre Dijon (15h15). Pour les demi-finales de play-offs, Joe Montemurro peut compter sur un groupe presque au complet. Seule Amel Majri fait encore défaut pour blessure.

Après une dernière journée ayant permis de finir la saison régulière invaincu, l'OL n'est pas en vacances et encore moins champion de France. Les play-offs ayant été instaurés pour mettre à mal la domination lyonnaise, les Fenottes ont encore deux matchs à cravacher pour soulever un 18e trophée de championne de France. La première étape a lieu ce dimanche (15h15) au Parc OL avec la réception de Dijon, pour les demi-finales. Sur le papier, l'obstacle dijonnais ne devrait pas être insurmontable, surtout après les deux victoires en championnat. Néanmoins, ce nouveau système peut créer des surprises et certainement un DFCO qui va attendre avant de jouer crânement sa chance.

Les recrues hivernales hors du groupe

À la différence d'Arsenal ou du Havre, mercredi à Bourgoin, Joe Montemurro espère que ses joueuses auront plus de réussite face au but pour s'offrir une qualification tranquille et ne pas trembler jusqu'au bout. Après avoir laissé plusieurs cadres au repos en Isère, le coach australien retrouve Vanessa Gilles, Selma Bacha, Damaris Egurrola ou encore Kadidiatou Diani. Tous ces retours poussent les recrues hivernales Tarciane et Nelhage hors du groupe comme Huerta et Becho.

Le groupe lyonnais : Benkarth, Endler - Bacha, Carpenter, Gilles, Renard, Sombath, Svava - Damaris, Däbritz, Dumornay, Heaps, Marozsan, Van de Donk - Chawinga, Diani, Hegerberg, Le Sommer.