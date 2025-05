Paulo Fonseca lors de Montpellier – OL (Photo by Sylvain THOMAS / AFP)

Si l'objectif Ligue des champions a pris du plomb dans l'aile, ce n'est pas pour autant que Paulo Fonseca quittera l'OL à l'issue de la saison. Une telle clause n'existe pas dans son contrat.

Il était venu pour ça, pour ramener l'Olympique lyonnais en Ligue des champions. Dix-huit matchs plus tard, cette ambition a pris un sérieux coup d'arrêt depuis deux rencontres. Les défaites contre Lens (1-2) et Monaco (2-0) ont presque condamné le club à finir hors du top 4. Si le miracle n'arrive pas samedi soir prochain (défaite de Nice, Lille et Strasbourg, ainsi qu'une victoire de l'OL), Paulo Fonseca sera-t-il licencié ?

En tout cas, contractuellement parlant, il n'existe rien de tel dans le contrat qu'il a paraphé en début d'année avec les Rhodaniens. Une rumeur a commencé à enfler à ce sujet, mais selon nos informations, elle n'est absolument pas avérée. Et pour cause, un tel alinéa est illégal par rapport au droit du travail.

Cela ne lui garantit pas sa place pour autant

Le coach portugais peut donc échouer dans la mission qui lui a été confiée, mais conserver son poste pour la saison 2025-2026. A l'inverse, John Textor, malgré les bonnes relations qu'ils entretiennent, pourrait tout aussi bien décider de se séparer de l'entraîneur de 52 ans. Il ne serait alors pas le dernier à perdre son travail dans la galaxie Eagle Football. L'Américain a déjà pu le faire à Molenbeek et à Botafogo, ainsi qu'à l'Olympique lyonnais, par le passé.

Rappelons que Fonseca a passé la mardi dernier son audition auprès du CNOSF dans le cadre d’une conciliation. Les recommandations de l'instance devraient tomber dans les quinze prochains jours, puisqu'elle a trois semaines pour se prononcer. Mais là encore, cela ne garantit en rien la diminution des sanctions visant l'ancien technicien milanais.

Entre le passage devant la DNCG, le mercato et le sujet Fonseca, une chose est sûre, on ne risque pas de s'ennuyer avec l'OL dans les semaines/mois à venir.