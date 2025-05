Lundi, à 19 heures, l’équipe de Tant qu’il y aura des Gones est au rendez-vous. Au menu, la défaite de l'OL à Monaco (2-0), le cas Paulo Fonseca et l'avenir du club à l'intersaison.

On a beau chercher, le climat n'est pas franchement aux réjouissances en ce moment à Décines. Sportivement parlant déjà, l'équipe lyonnaise est dans le dur. Elle vient de perdre quatre de cinq derniers matchs, et a peut-être dit adieu à ses ambitions de retrouver la Ligue des champions. Le glas n'a pas tout à fait sonné, mais il faudrait un miracle pour que l'OL retrouve le top 4 lors de la dernière journée de Ligue 1.

Monaco, la défaite de trop ?

La défaite à Monaco samedi (2-0) a encore compliqué les choses. Une partie au cours de laquelle les coéquipiers d'Alexandre Lacazette n'ont pas vraiment montré le visage d'une équipe dos au mur. Dans Tant qu'il y aura des Gones, nos consultants, Nicolas Puydebois et Enzo Reale, reviendront sur ce choc, une "finale" qui a finalement fait pschitt du côté rhodanien.

Face à ces résultats en berne, l'équipe de TKYDG se penchera sur le cas particulier de Paulo Fonseca. Dans l'œil du cyclone ces derniers temps, le Portugais et son staff donnent l'impression d'avoir perdu la main.

L'OL peut-il résister à l'intersaison ?

Enfin, pour clôturer ce numéro de votre émission sur l'actualité de l'OL, le thème sera plus large, et sans doute plus grave encore. Quid de l'avenir du club septuple champion de France (2002-2008) ? Si John Textor se veut rassurant, rien pour l'instant ne va dans le sens du patron d'Eagle Football, alors que le spectre de sanctions de la DNCG plane au-dessus de Décines.

Comme vous en avez l’habitude désormais, Tant qu'il y aura des Gones est à suivre en direct tous les lundis à partir de 19 heures sur toutes nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion.