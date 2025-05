(Photo by Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / AFP)

Présent à la cérémonie des Trophées UNFP, Rayan Cherki a succinctement pris la parole. Avec une belle déclaration pour ses "amis" du PSG, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola.

La saison n'est pas encore terminée, mais les paris sont déjà ouverts. Cet été, on retrouvera sans aucun doute des articles liant le destin de Rayan Cherki au PSG. Ce ne sera pas une nouveauté, mais que les contacts soient avérés ou non, ce dossier est un serpent de mer revenant mercato après mercato. Et ce n'est pas la petite déclaration du Lyonnais lors des Trophées UNFP qui calmera la chose.

On sait que pour bien des raisons, l'international Espoirs français est régulièrement annoncé proche du club parisien. Et au sein de l'équipe championne en titre, il compte aussi plusieurs connaissances. Au Pavillon Gabriel, il fut notamment interrogé sur son affinité avec les membres du vestiaire francilien.

Ancien coéquipier de Barcola à l'OL

Une question tournée pour obtenir une bonne phrase à laquelle Cherki a répondu en citant ses camarades Dembélé et Barcola. "Ah oui, je les connais tous. Ousmane, c'est un bon ami à moi, Bradley aussi. Forcément, quand on a des bonnes affinités sur le terrain, ça se ressent aussi en dehors", a-t-il glissé dans un sourire.

Un moyen d'ouvrir la porte à un transfert pour celui qui figure dans l'équipe-type de la Ligue 1. "Je ne sais pas", a-t-il malicieusement confié. Après ça, les rumeurs ne vont certainement pas s'arrêter.