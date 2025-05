Alexandre Lacazette lors de Monaco – OL (Photo by CLEMENT MAHOUDEAU / AFP)

Jamais, sous Paulo Fonseca, l’OL n’avait terminé un match sans marquer. C’est arrivé au pire moment, samedi, contre Monaco (2-0).

Pendant très longtemps, l’OL sous Paulo Fonseca était capable de marquer deux, trois, voire quatre buts à ses adversaires. Et même s’il en encaissait toujours un ou deux dans le même temps, sa force offensive compensait assez régulièrement les lacunes de l’autre côté du terrain. Mais depuis quelques semaines, et la terrible nuit d’Old Trafford, ce n’est plus le cas.

Bien sûr, Rennes a pris un joli tarif (4-1), mais toutes les autres formations (Saint-Etienne, Lens et Monaco) ont réduit au mutisme, ou presque, l’attaque rhodanienne. Samedi, l’ASM est même devenue la première équipe, depuis Fenerbahçe le 23 janvier (0-0), à garder ses cages inviolées contre l’Olympique lyonnais.

Aucun clean-sheet depuis le 13 mars

Et puisque de l’autre côté, les coéquipiers de Moussa Niakhaté n’arrivent pas à endiguer les forces vives adverses - aucun clean-sheet depuis la réception du FCSB en mars (4-0) - les mauvais résultats se multiplient. Avec 46 réalisations concédées en 33 journées, l’OL ne possède que la 9e meilleure défense du championnat.

Difficile dans ses conditions d’espérer vraiment mieux que la 7e place actuelle. Pourtant, il existe encore un espoir, très maigre certes, en gagnant face à Angers le 17 mai. Et dans le même temps, il faudra espérer des défaites de Nice (quatrième), Lille (cinquième) et Strasbourg (sixième).