OL féminin : deux défaites de plus pour les U19 et la réserve

Encore un week-end compliqué pour l'académie féminine. Les U19 et la réserve ont perdu, alors qu'approche la fin de la saison.

Cette année, l'académie féminine de l'OL ne ramènera pas de titre, loin de là. Depuis le début de l'année 2025, la réserve et les U19 vivent des semaines difficiles, avec des résultats pas au rendez-vous. Pourtant, la saison avait plutôt bien démarré pour ces deux équipes. Mais au printemps, tout est plus compliqué.

Prenons les joueuses de Julien Perney qui évoluent en D3 par exemple. Samedi, elles recevaient le leader, Grenoble. Un choc qui s'est soldé par un revers 1 à 0 en raison d'un but concédé après seulement quatre minutes de jeu. Les coéquipières Charline Coutel n'ont certes plus rien à jouer, mais la dynamique est mauvaise depuis plusieurs semaines.

Trois défaites de suite pour la réserve

Les Fenottes ont ainsi vécu une troisième défaite de rang. Elles n'ont plus gagné depuis le 23 mars, ce qui représente cinq rencontres. Actuellement quatrièmes à deux journées du terme, elles auront du mal à accrocher le podium (six longueurs de retard). Surtout, il faut regarder derrière, car le cinquième (Cannes) et le sixième (Le Puy) sont à un et deux points. Prochain rendez-vous le dimanche 18 mai à domicile contre l'AS Monaco.

Plus qu'un match pour les U19

Comme leurs ainées, les U19 de Vincent Mendes jouent pour l'honneur et pour valider le travail de la semaine désormais. Il n'y aura de quatrième trophée de championne de France en 2025 pour les tenantes du titre depuis 2022. Elles devraient terminer troisièmes de la poule élite, derrière le PSG ou Montpellier qui vont lutter jusqu'au bout pour la première place.

Les Lyonnaises, elles, ont perdu à Marseille dimanche (2-1). Kelya Figueira n'a pu que réduire la marque en fin de partie. Pour la dernière sortie de l'exercice 2024-2025, les jeunes de l'OL accueilleront le Paris FC le 25 mai, avec l'objectif de finir sur une bonne note malgré tout.