Après l’annonce d’un accord sur la vente de ses parts à Crystal Palace, John Textor ne va pas rester les bras croisés. Le patron d’Eagle Football a ouvert la voie à un rachat d’un club en Championship afin de le faire monter en Premier League.

Ce mardi en fin d’après-midi, il n’aura pas Crystal Palace dans la tête. Enfin, un petit peu quand même, puisque le cas du club londonien va très certainement être abordé durant l’oral passé par l’OL devant la DNCG. Même si l’accord entre John Textor et Woody Johnson n’aura aucune incidence sur le projet proposé par le club lyonnais ce mardi, le processus de vente enclenché lundi aura forcément un impact sur Eagle Football et donc l’OL. Une partie de cette cession est censée venir garnir les caisses lyonnaises, à hauteur de 40 millions d’euros maximum, si l’on s’en fie à ce que disait Textor il y a quelques mois. À quoi servira le reste ? À rembourser une partie de la dette auprès d’Ares ? Il semblerait que l’Américain ait d’autres idées en tête.

"Crystal Palace n'a pas joué le jeu"

Comme avancé ces dernières heures, John Textor lorgnerait sur le club de Sheffield Wednesday, pensionnaire de Championship. Ce dernier est en proie à des difficultés financières avec des salaires impayés et a même reçu des sanctions sur le recrutement ces derniers mois. La deuxième division anglaise, une terre promise pour l’Américain ? Il ne dit clairement pas non, comme il l’a déclaré à The Athletic. "Nous sommes des hommes de changement, nous aimons les projets de construction. Il n'y a rien de plus excitant pour moi que l'idée d'acheter une équipe de deuxième division et de la promouvoir. Mais nous pourrions aussi regarder du côté de la Premier League si nous pensons qu'il y a une réelle opportunité de catapulter une équipe du milieu de tableau vers le haut de tableau."

Assez acerbe envers Crystal Palace qui n’a pas joué le jeu selon lui en "n’acceptant pas des joueurs dans le cadre d’un partenariat britannique collaboratif", John Textor veut avoir le contrôle total pour tenir "la promesse faite aux athlètes, aux communautés."