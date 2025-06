Mercato : Nice grille la politesse à l’OL pour Bah

Désiré par l’OL dans le cadre du transfert de Rayan Cherki à Manchester City, Juma Bah va bien rester en Ligue 1. Non pas dans la capitale des Gaules, mais à Nice, qui a trouvé un accord avec le club mancunien pour le prêt du Sierra-Léonais.

En ce mardi après-midi, la direction de l’OL a d’autres chats à fouetter avec la DNCG. Néanmoins, c’est bien une piste estivale qui s’envole pour le club lyonnais afin de renforcer son secteur défenseur. Depuis plusieurs jours, la cellule de recrutement avait ciblé Juma Bah pour intégrer pleinement la rotation défensive, peu à son avantage lors du dernier exercice. Avec l’accord signé au moment de la vente de Rayan Cherki à Manchester City, l’OL avait la possibilité d’attirer un joueur mancunien sous la forme de prêt. Il avait jeté son dévolu sur Bah, encore fallait-il que le défenseur accepte de venir.

Le projet niçois plus vendeur

Cela ne se fera pas puisqu’un autre club est venu mettre son grain de sel et semble avoir apporté plus de garanties sportives avec la perspective de la Ligue des champions. À la lutte avec l’OL, Nice a remporté la bataille pour Juma Bah. Le Sierra-Léonais semblait apprécier le projet sudiste comme avancé lundi en fin de journée et il semblerait que tous les voyants soient désormais au vert. D’après Fabrizio Romano, Manchester City et les Aiglons ont trouvé un accord ce mardi pour la venue du défenseur sous la forme d’un prêt sec.