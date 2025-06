Liana Joseph avec l’équipe de France U19 à l’Euro (Photo Tyler MILLER / Sportsfile / UEFA via Getty Images)

Sangaré, Mendy, Joseph et Swierot affrontent le Portugal en demi-finale de l'Euro U19 avec l'équipe de France.

Philippe Joly et ses 20 joueuses sont en Pologne depuis le 15 juin pour disputer l'Euro U19 jusqu'au 27 juin. Pas moins de quatre joueuses de l'OL Lyonnes font partie intégrante de l'équipe de France : Wassa Sangaré, Maéline Mendy, Liana Joseph et Julie Swierot.

Lors du premier match de la phase de groupes, les Bleuettes se sont imposées 3-0 contre la Suède puis elles ont enchaîné avec un large succès 6-0 face à la Pologne. Lors de ces deux rencontres, Liana Joseph s'est particulièrement distinguée avec 4 buts marqués : Suède (1) et Pologne (3).

Par ailleurs, Julie Swierot, qui était encore incertaine pour cette demie après un pépin physique, et Maéline Mendy ont chacune trouvé le chemin des filets face aux Polonaises. Enfin, pour la dernière rencontre de la première phase, les Françaises ont conclut en beauté avec une troisième victoire, cette fois-ci contre l'Italie 2-1, ce samedi. Maéline Mendy a délivré une nouvelle passe décisive lors de ce match, portant son total à trois offrandes depuis le début du tournoi. Elle en avait déjà signé deux face à la Pologne.

Un choc contre le Portugal en demi-finale

Première du groupe A avec 9 points pris sur 9 possibles, l'équipe de France défie le Portugal, deuxième du groupe B, derrière l'Espagne. Les deux nations ont terminé à égalité de points (6) mais ce sont les Espagnoles qui finissent premières car elles ont battus 2-0 les Portugaises lors de la première journée.

Rendez-vous ce mardi à 20 heures pour la demi-finale entre les Bleuettes et la Seleção. L'autre demi-finale verra s'affronter l'Espagne et l'Italie à 17 heures. La grande finale aura lieu vendredi 27 juin à 20 heures avec, on l'espère, la présence de l'équipe de Philippe Joly.