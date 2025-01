Anthony Lopes à l’OL en chiffres

Gardien de l’OL pendant douze saisons, Anthony Lopes a quitté son club formateur après six mois sans jouer. Malgré l’absence de trophées, le gardien aura inscrit son nom dans l’histoire du club lyonnais.

Il fallait bien que ça arrive un jour et toutes les parties auraient certainement aimé que cela se passe dans d’autres conditions. Celles d’un départ par la grande porte et non en catimini comme cela va se passer. Entre l’OL et Anthony Lopes, les chemins se sont séparés dans ce mercato hivernal, une bonne nouvelle pour tous finalement. Le gardien va retrouver un club (FC Nantes) avec qui il va pouvoir rejouer au foot, tandis que le club rhodanien se déleste d’un gros salaire, qu’il a en partie payé pour les six prochains mois, et d’une présence pesante même si Lopes est resté professionnel jusqu’à la fin. D’ailleurs, cette fin en eau de boudin ne doit pas faire oublier la trace laissée par Anthony Lopes dans son club formateur, pendant vingt-quatre ans au total, dont douze saisons en professionnel.

0

Commençons directement par le chiffre qui fâche au moment de parler de Lopes. En quittant l’OL, c’est une partie de cette génération qui n’a rien gagné qui s’en va également. Corentin Tolisso n’a, lui aussi, rien gagné avec l’OL pour l’instant, mais s’est exilé pour remplir son armoire à trophées. Pour Lopes, les douze saisons au haut niveau n’auront pas permis de le voir soulever un trophée avec son club formateur. Il en est le premier à le regretter, mais au moment de le placer dans la hiérarchie historique des gardiens lyonnais, cette absence de titres fait tache…

31/10/2012

Le 19 mai 2024 marquera sa dernière officielle avec le maillot de l'OL. Une histoire qui avait commencé en Coupe de la Ligue avec un huitième de finale contre l'OGC Nice. Pas forcément un bon souvenir pour le gardien. Pour sa première, Lopes était allé chercher le ballon dans son but à trois reprises pour une élimination (3-1). Au cours de cette saison 2012-2013, il a disputé six autres rencontres, avec cinq matchs de Ligue 1 et un de Ligue Europa.

489

Sans cette fin d'aventure en queue de poisson, Lopes aurait intégré sans l'ombre d'un doute le podium des joueurs les plus capés de l'histoire de l'OL. Finalement, il devra se contenter d'un top 5, échouant à une longueur d'Yves Chauveau, autre gardien du club, et à cinq de Fleury Di Nallo, qui restera pendant encore de nombreuses années comme le troisième joueur avec le plus de matchs entre Rhône et Saône. Pour Anthony Lopes, l'histoire aurait pu être belle, mais l'écriture du scénario en a décidé autrement.

24

Comme le nombre de fois qu'il a porté le brassard de capitaine à l'OL durant ses douze saisons en professionnels. Le poste de gardien reste toujours à part pour ce genre de rôle et il y a les coachs adeptes d'un portier capitaine et d'autres non. Bruno Genesio l'avait propulsé comme capitaine pendant quelques mois en 2017-2018, mais ce fut ensuite de manière épisodique dès le coup d'envoi d'un match. La dernière fois fut le 1er octobre 2023 à l'occasion d'un déplacement à Reims. Avec 24 capitanats, Lopes se classe en 35e position derrière Knayer et Toulalan.