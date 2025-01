Alors que le mercato hivernal est proche de se terminer, un nouveau départ est prévu pour l’OL. Sekou Lega va s'engager avec d’Al Riyadh FC grâce à un prêt gratuit.

Il y aura encore du mouvement avant la fin du mercato du côté de l’OL. Après plusieurs départs tels que Jeffinho, Andryelson ou encore Maxence Caqueret, d’autres joueurs rhodaniens vont quitter l’Olympique lyonnais cet hiver. En effet, Saïd Benrahma doit, dans les prochaines heures, s’engager avec le club saoudien du Néom SC. Et un autre Lyonnais va faire ses bagages vers l'Arabie Saoudite. D'après les informations de Fabrizio Romano et qu’Olympique et Lyonnais est en mesure de confirmer, Sekou Lega va quitter le club rhodanien cet hiver.

Une formation saoudienne entraînée par Lamouchi

En effet, l’attaquant de 22 ans est en passe de rejoindre Al Riyadh FC. Un transfert sous la forme d’un prêt gratuit doté d’une option d’achat. Si le club saoudien décide d'acquérir le joueur, l'OL devrait alors bénéficier d'une clause de 25% lors d'une éventuelle revente.

Le jeune attaquant français, qui est un des cadres de la réserve en National 3 ces dernières années, a marqué 10 buts tout en délivrant une passe décisive cette saison. Et si Sekou Lega, qui n'avait pas réussi à profiter de son prêt à Bastia la saison passée, n'a jamais eu l'occasion de jouer avec l'équipe première à l'OL, il pourra enfin goûter à un championnat de première division avec Al Riyadh FC. La formation dirigée par Sabri Lamouchi est actuellement classée 8e du championnat d’Arabie Saoudite.