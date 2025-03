"Le passage en Europe et à l’OL a été déterminant" pour Almada

Unique buteur contre l’Uruguay vendredi, Thiago Almada a été le héros de l’Argentine. Son sélectionneur estime que le passage en Europe cet hiver va lui permettre de passer un cap supplémentaire.

Le peuple argentin pleurait presque le forfait de Lionel Messi pour cette trêve internationale mais ce samedi, il n’a d’yeux que pour une seul joueur. Quelques heures après la victoire de l’Argentine en Uruguay, la presse nationale a mis en avant la performance de Thiago Almada. Il faut dire que le joueur offensif a joué les sauveurs à Montevideo, en inscrivant l’unique but de la rencontre. Une frappe enroulée de l’extérieur de la surface et qui est allée se loger dans la lucarne uruguayenne. Ce bijou a valu quelques réactions de stupéfaction, mais Almada ne pouvait mieux fêter sa septième sélection avec l’Albiceleste. "J’étais un peu anxieux, mais aussi impatient de jouer et de montrer pourquoi j’ai été appelé. C’était une rencontre difficile, mais nous avons réussi à la gagner."

Le Brésil mardi pour confirmer ?

Champion du monde en 2022 avec Nicolas Tagliafico, Thiago Almada doit malgré tout se contenter de miettes depuis deux ans. La faute à un secteur offensif concurrentiel. Avec la retraite d’Angel Di Maria et l’absence de Messi, le joueur de l’OL a donc voulu saisir sa chance. Cela a été plutôt réussi et s’inscrit dans la montée en puissance observée à Lyon ces derniers matchs. D’ailleurs, le passage de la MLS au championnat brésilien puis à la Ligue 1 depuis la mi-janvier a fini de convaincre Lionel Scaloni, le sélectionneur argentin. "Le passage d’Almada en Europe a été déterminant. Il a gagné sa place dans son club en quelques matchs seulement. Cela signifie que l’entraîneur le reconnaît déjà. Et puis, nous le connaissons depuis longtemps." Sur la pente ascendante en sélection et en club, Thiago Almada doit maintenant confirmer sur la durée.