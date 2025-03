À San Diego, Cascarino (ex-OL) a appris "ce que ça fait de perdre"

La joueuse de l’OL et des Bleues, Delphine Cascarino / (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Delphine Cascarino a rejoint le San Diego Wave et s'acclimate chaque jour un peu plus à son nouvel environnement, loin de Lyon et de l'OL.

Avec AFP. Accompagnée d'un grand soleil typique du sud de la Californie, la joyeuse troupe du San Diego Wave s'échauffe en musique, sur la pelouse d'anciens terrains de polo désormais dédiés au football à Del Mar, à quelques kilomètres de l’océan. "On a un cadre magnifique", savoure Delphine Cascarino après l'entraînement de mercredi, entre un match nul 1-1 chez les Angels de Los Angeles qui a lancé la saison, et la réception des Utah Royals samedi.



L'ancienne joueuse de l'Olympique lyonnais aux 72 sélections et 14 buts en équipe de France a rejoint San Diego en juillet dernier, en cours de championnat, pour deux buts en dix rencontres dans le championnat américain NWSL. "Aujourd'hui, je me sens bien plus intégrée, parce que je suis arrivée en cours de saison, un peu sur la fin, et j'ai dû m'adapter très vite. Au début, je ne comprenais pas tout, donc je devais demander les consignes quand je n'avais pas compris", explique-t-elle.

L'ailière, collée à la ligne de touche à droite pendant une opposition, reste discrète sur le terrain, à l'inverse de sa compatriote Kenza Dali, arrivée en janvier en provenance d'Aston Villa, qui n'hésite pas à replacer d'autres joueuses depuis sa position centrale. Avec l'arrière gauche Perle Morroni, trois tricolores qui pèsent 158 sélections font partie des titulaires du "Wave", créé en 2021. "C'est comme si j'avais ramené la France avec moi", sourit Cascarino, âgée de 28 ans.

"Plus reconnues à notre juste valeur"

En Californie, l'ancienne Lyonnaise a été surprise par "le rythme" -- "tous les matches sont difficiles" -- et par la ferveur locale, qui contraste avec la mince place accordée au football dans l'environnement sportif national. "Nos fans sont présents à tous nos matches. On a en moyenne près de 20.000 supporters (19.575 en 2024, ndlr), c'est assez exceptionnel, c'est quelque chose qu'on n'avait pas en France. Ils aiment le football. Je pense même que parfois, ils préfèrent le football féminin au football masculin, c'est ça qui change par rapport à l'Europe. Ici, vraiment, on se sent plus reconnues à notre juste valeur"

Dans une ambiance familiale et festive, les fans font danser les couleurs rose et bleu du club, et chantent du début à la fin de chaque rencontre dans le Snapdragon Stadium. "On a été présentées en début de saison avec eux au bord de la plage, c'était assez incroyable, un événement à l'américaine. Ici, les supporters sont toujours au rendez-vous. Je pense que le soccer, comme ils l'appellent, est en train de prendre plus d'ampleur. Même la MLS (la Ligue masculine) commence à grandir un peu, d'ici quelques années, ils pourront peut-être rivaliser avec les clubs européens, qui sait ?", ajoute-t-elle.

"Être contente de gagner, des émotions que j'avais moins à l'OL"

Neuf fois championne de France et six fois vainqueur de la Ligue des champions avec l'OL, géant européen, Cascarino découvre une compétition plus équilibrée : "On ne sait jamais qui va gagner le championnat à l'avance, chaque match est une finale, c'est ça aussi que je suis venue chercher. À Lyon, on perdait rarement. Ici, j'ai connu plusieurs défaites, tout est décuplé. Quand on gagne, on est encore plus contentes de gagner, c'est des émotions que j'avais moins avec l'OL." Malgré la distance, l'attaquante n'oublie pas le maillot Bleu, et pense à l'Euro-2025, prévu en Suisse du 2 au 27 juillet. "On est sur une très bonne dynamique en équipe de France, on a gagné nos deux premiers matches de Ligue des nations", souligne la quart de finaliste des Jeux de Paris l'été passé.

Laurent Bonadei a succédé au poste de sélectionneur des Bleues à Hervé Renard en août 2024. "Il était déjà dans le staff, donc il connaît les lieux, il n'a pas besoin de trop s'adapter. Maintenant, il essaie de nous faire comprendre son plan de jeu." Une sélection estivale lui ferait manquer au moins une ou deux journées de championnat, qui prendra tout de même une pause en juillet. "On est prêtes à tout pour que ça fonctionne et on donnera tout pour l'Euro. Forcément, on parle de l'équipe de France" avec Dali et Morroni, sourit la Française partie à la conquête de l'Amérique, mais qui rêve de dominer l'Europe.