Montemurro pense que l’OL "a peut-être eu peur" contre le Bayern

Comme ses joueuses, Joe Montemurro n’a que moyennement apprécié la première mi-temps de l’OL contre le Bayern Munich. Néanmoins, le coach a salué la réaction d’orgueil.

Au moment de se présenter face au parterre de journalistes présents mercredi au Parc OL, Joe Montemurro avait le sourire. Cela contrastait avec la moue observée pendant quarante-cinq minutes. Lui qui d’ordinaire passe du temps assis sur son banc à observer la partition de ses joueuses a dû avoir les jambes lourdes au moment de la mi-temps d’OL - Bayern Munich.

Particulièrement insatisfait du visage de son équipe, il a passé la première mi-temps debout, à tenter de réveiller des Lyonnaises qui déjouaient. "On n'a pas trouvé notre rythme lors de la première période, on a un peu paniqué avec le ballon. On n'a pas vraiment contrôlé le jeu avec le ballon, ce que nous faisons normalement. Il faut féliciter le Bayern. Elles nous ont secouées lors de la première période. On avait travaillé sur le fait de les presser haut, et pour des raisons que j'ignore, on était un peu loin."

"Pas en colère, mais frustré"

Se prenant la tête dans les mains plusieurs fois et ne comprenant pas certaines décisions de ses joueuses, Joe Montemurro a poussé une petite soufflante dans les vestiaires à la pause. Un discours qui a porté ses fruits puisque l’OL a montré un visage bien différent et a déroulé durant le deuxième acte (victoire 4-1). "Je n'étais pas en colère, mais frustré. Positivement frustré, car je savais que cette équipe était capable de trouver des solutions avec des petits ajustements. On l'a fait. Je ne sais pas pourquoi, on était trop timides en première période. Je pense que nous avions peur." Grâce à trois buts en quinze minutes, les Fenottes ont mis le Bayern Munich les deux genoux à terre et disputeront une nouvelle demi-finale contre Arsenal. Non sans être passées par quelques sueurs froides.