OL : Mathieu Bodmer "a adoré travailler" avec Jean-Michel Aulas

Joueur de l'OL pendant trois ans, Mathieu Bodmer a visiblement apprécié côtoyer Jean-Michel Aulas. L'ancien milieu de terrain est dithyrambique envers le président lyonnais.

En 2007, Mathieu Bodmer s'est engagé avec l'OL. Il restera trois ans au club, le temps pour lui de remporter un titre de champion de France, une Coupe de France et un Trophée des champions. Il a disputé au total 91 matches sous le maillot rhodanien et inscrit 8 buts. Durant ce laps de temps, l'ancien milieu de terrain a côtoyé Jean-Michel Aulas, un président qu'il a apprécié.

"C'est un grand président, un visionnaire"

Interrogé à ce sujet sur RMC Sport, l'actuel consultant de Prime Video s'est montré très positif envers le patron lyonnais. "Il est très bien. J'ai adoré travailler avec lui. C'est un grand président, un visionnaire. Ces derniers temps, il est un peu décrié et critiqué mais il ne faut pas oublier tout ce qu'il a fait pour l'OL et le football français pendant de nombreuses années, a-t-il rappelé. Il a toujours été en avance sur son temps. Parfois, il défend peut-être un peu trop son club et on a l'impression que c'est de la mauvaise fois mais quand vous êtes joueur sous Jean-Michel Aulas c'est magnifique parce qu'il vous défend tout le temps. Il a du charisme. Dans les bons comme dans les mauvais moments, il est là pour toi et ta famille. Ça n'a pas de prix."