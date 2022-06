OL : les Etats-Unis avec Lindsey Horan contre la Colombie

Si les joueuses européennes de l'Olympique lyonnais préparent l'Euro, les Américaines aussi se réuniront au mois de juin. Le dimanche 26 et le mercredi 29, elles défieront à deux reprises la Colombie lors de deux matches amicaux. Lindsey Horan fait partie du groupe de 23 appelé pour ce stage. Une répétition avant la Gold Cup qui aura lieu en juillet.

Elle sera la seule Fenottes présente puisque sa coéquipières et compatriote, Catarina Macario, s'est blessée gravement lors de la partie face à Issy (4-0). La milieu offensive souffre d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche. La durée de son absence est estimée à 6 mois.

Sam Coffey, Jaelin Howell and Carson Pickett have also been called up and will join the #USWNT’s 26-player roster for the June @BioSteelSports Training Camp and friendlies vs. Colombia » https://t.co/ErWli9zQMA pic.twitter.com/zEN6DLIDyP

— U.S. Soccer WNT (@USWNT) June 13, 2022