OL - Mercato : Fofana prêt à rester une saison supplémentaire ?

Parmi les satisfactions de la dernière saison lyonnaise, Malick Fofana n’est pas certain de rester à l’OL. Face à l’intérêt des clubs anglais, le Belge pourrait faire ses valises, même s’il ne serait pas contre faire une saison supplémentaire.

Avec 40 millions d’euros acquis avec la vente de Rayan Cherki, l’OL respire un peu au niveau financier. Néanmoins, est-ce que cela sera suffisant pour convaincre totalement la DNCG ? Il faudra patienter jusqu’à mardi prochain pour en avoir le cœur net. Avec le départ de l’international français vers Manchester City, le secteur offensif lyonnais se retrouve démuni avec Alexandre Lacazette qui a choisi de ne pas rempiler. L’OL peut-il s’appauvrir encore un peu plus ? Avec cet été caniculaire, il ne faut jurer de rien dans la capitale des Gaules, d’autant plus avec un joueur comme Malick Fofana dans l’effectif. Après Cherki, le Belge représente la plus grosse valeur marchande à l’OL et le talent de l’ailier en a séduit plus d’un.

La réalité économique avant tout ?

Ces dernières semaines, des intérêts de Manchester United, Liverpool et surtout Chelsea ont fait leur apparition pour le Diable Rouge. L’OL attendrait un chèque bien plus supérieur à celui de Rayan Cherki, n’étant plus forcément pressé de vendre avant le 24 juin. Seulement, d’après ESPN, il pourrait bien y avoir des discussions en interne puisque Malick Fofana ne serait pas forcément enclin à faire ses valises dès cet été. Il a beau avoir changé d’agent ces derniers mois, l’ancien de La Gantoise ne verrait pas d’un mauvais œil le fait de réaliser une deuxième saison complète entre Rhône et Saône. Mais entre l’envie du joueur et la réalité économique, on peut facilement savoir qui l’emportera.