Kadidiatou Diani et les Bleues célèbrent de but de Katoto (Photo by Darren Staples / AFP)

Face à la Belgique, la France n’a pas fait de sentiments à Valenciennes (5-0). Si aucune joueuse de l’OL Lyonnes n’a marqué, Melvine Malard s’est illustrée avec un triplé.

À deux semaines du début de l’Euro 2025, l’équipe de France féminine continue de prendre de la confiance. Il en faudra bien plus pour aller jusqu’au bout du tournoi. Mais, après dix jours de stage, les Bleues ont parfaitement géré leur premier match de préparation contre la Belgique. À Valenciennes, les joueuses de Laurent Bonadei n’ont laissé aucune chance aux coéquipières de Janice Cayman. Une large victoire 5-0 qui porte la marque d’une ancienne de l’OL Lyonnes. Revenue en grâce avec le nouveau sélectionneur, Melvine Malard a signé un triplé et délivré une passe décisive. Ce ne fut malheureusement pas pour une joueuse lyonnaise, malgré la titularisation de Marie-Antoinette Katoto.

Diani passeuse décisive pour Malard

La nouvelle attaquante de l’OL Lyonnes a fini cette rencontre bredouille avec 45 minutes à oublier. Avec Selma Bacha et Alice Sombath, elles étaient trois Fenottes à entamer cet amical dans le nord de la France. Kadidiatou Diani, entrée à la pause et passeuse décisive sur le 5e but français, et Amel Majri, qui a fait son apparition à la 77e, ont également participé à cette large revue d’effectif contre la Belgique. Prochain rendez-vous vendredi prochain à Grenoble contre le Brésil.