Convoité par Toulouse, Jean Sudres va rester à l’OL

Dans le viseur de Toulouse dans la réorganisation du club toulousain suite au départ de Damien Comolli, Jean Sudres ne rejoindra pas la Garonne. A l'OL, il continuera à officier comme directeur de l’administration sportive.

Il fait partie de ces hommes de l’ombre dont il est souvent difficile de se passer. Il n’est pas du genre à vouloir la lumière, mais Jean Sudres est l’un des rouages essentiels au bon fonctionnement de l’OL en interne. Ces derniers temps, il a été un peu plus mis sur le devant de la scène avec notamment sa nomination comme directeur de l’administration sportive, suite aux différentes réorganisations opérées par John Textor. Il gère avant tout les dossiers techniques concernant le sportif, le juridique et le disciplinaire et laisse volontiers les spots aux autres dirigeants.

Vincent Ponsot avait également été sondé

Toutefois, son travail de nombre ne passe pas inaperçu chez les autres. Comme avancé par le média Les Violets.com, Jean Sudres a fait partie des noms qui ont plu à Toulouse pour prendre la suite de Damien Comolli, parti à la Juventus Turin. Pas forcément comme président, mais dans un rôle similaire à celui qu’il occupe actuellement à l’OL. Seulement, comme Vincent Ponsot avant lui, Jean Sudres n’a pas donné suite à cette proposition, comme rapporté par L'Equipe, malgré la perspective de retrouver une ville et un club qu’il connait bien.