John Textor avec les supporters de Botafogo (Photo by Lucas Figueiredo / Getty Images South America / Getty Images via AFP)

Ayant assisté à la défaite de Botafogo contre l’Atlético de Madrid lundi soir, John Textor ne va pas manquer le rendez-vous de l’OL devant la DNCG. Le propriétaire américain va faire Los Angeles - Paris ce mardi.

C’est un luxe que peuvent se permettre les personnes fortunées, mais pour l’empreinte carbone, on repassera. Lundi soir, John Textor était à Los Angeles au Rose Bowl. Ce mardi après-midi, il sera du côté de Paris pour un match tout aussi important. Si Botafogo a assuré sa place en huitième de finale de la Coupe du monde des clubs malgré sa défaite contre l’Atlético de Madrid (1-0), l’OL joue lui sa survie en Ligue 1 et son avenir à court terme devant la DNCG. Ce rendez-vous, le propriétaire américain ne pouvait clairement pas le manquer, et c’est d’ailleurs le cas depuis sa prise de fonction en décembre 2022 et un premier passage en juin 2023.

Lever la relégation prononcée en novembre dernier

Malgré les 11h de vol qui séparent Los Angeles de Paris, John Textor sera bien devant les locaux parisiens du gendarme financier ce mardi en fin d’après-midi. Le grand oral est prévu pour 16h et, en compagnie de Michael Gerlinger, l’Américain va tenter de convaincre la DNCG de lever la relégation en Ligue 2 qui plane au-dessus de l’OL et d’avoir les mains un peu libres pour pouvoir recruter durant cet été. Réponse attendue dans la soirée.