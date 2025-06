L’OL en Ligue 2… les Bad Gones demandent le départ de Textor

Suite à la décision de la DNCG de confirmer la rétrogradation de l’OL en Ligue 2 la saison prochaine, les Bad Gones sont sortis du silence. Le groupe de supporters demandent le départ de John Textor, "qui n’a jamais été l’homme de la situation".

Pour bien moins que ça, le torchon aurait déjà brûlé il y a encore quelques années. Quand l’OL jouaient encore les places pour la Ligue des champions, il n’était pas surprenant de voir les groupes de supporters se montrer un peu impatients et donc virulents. Pourtant, depuis la prise de pouvoir de John Textor et malgré la situation plus que bancale du club, la volonté avait été de faire front derrière l’effectif lyonnais.

C’est d’ailleurs le message qui avait été véhiculé quand l’OL sombrait dans les abysses de la Ligue 1 avant la reprise en mains sous Pierre Sage. Seulement, mardi soir a été la goutte de trop pour les Bad Gones. Dans la foulée de la décision de la DNCG de confirmer la rétrogradation de l’OL en Ligue 2, le groupe de supporters s’est fendu d’un communiqué acerbe envers John Textor qui "n'a jamais été et ne sera jamais l'homme de la situation. Ce supporter de Botafogo doit maintenant disparaître du paysage lyonnais".

"Textor dehors !"

Demandant tout simplement la tête de l’Américain et donc son départ, le groupe du Virage Nord en a profité pour publier un mail envoyé à Textor il y a douze jours pour demander de la clarté sur sa vision du club, ses objectifs ou encore l’académie. Un message qui semble être resté sans réponse. Sous le choc de la rétrogradation, les Bad Gones appellent "les nombreux créanciers à reprendre la main et à redonner les clefs de l'Olympique Lyonnais à quelqu'un qui saura respecter notre institution et laver les nombreux affronts faits."

Après des mois de silence, un vent de révolte semble se dessiner à Décines et les BG87 invitent les supporters et amoureux de l’OL "à venir à son secours, et que ceux-là sachent qu'ils nous trouveront à leur côté pour redresser notre club, notre raison de vivre. Textor dehors !"