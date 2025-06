Aulas "sous le choc" après la rétrogradation de l’OL en Ligue 2

Jean-Michel Aulas, (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Président de l’OL pendant 36 ans, Jean-Michel Aulas a passé la main à John Textor en décembre 2022. C’est de loin, malgré son statut de président d’honneur, qu’il a appris la terrible nouvelle de la rétrogradation en Ligue 2.

C’est décidément une sale semaine pour Jean-Michel Aulas et tous les amoureux de l’OL. Une semaine après le décès de Bernard Lacombe, le club lyonnais a subi un deuxième tsunami ce mardi soir. Malgré la relative confiance affichée par les dirigeants, le grand oral devant la DNCG n’a pas permis de convaincre le gendarme financier. Si l’on pouvait s’attendre avant tout à une interdiction de recruter ou de manière encadrée, la DNCG a encore frappé fort en maintenant la rétrogradation de l’OL en Ligue 2.

Un vrai coup qui a mis KO le club, mais aussi ses fidèles, à commencer par l’ancien président. Dans un message sur ses différents réseaux, Aulas n’a pas tardé à réagir à la nouvelle. "C’est un choc. Un coup terrible pour tous ceux qui aiment profondément l’Olympique Lyonnais. Je pense d’abord aux joueurs, aux éducateurs, aux salariés du club, à nos supporters tellement fidèles, et à tous ceux pour qui l’OL est bien plus qu’un club."

"Je resterai vigilant à l'avenir de notre club"

Si, par respect pour la mémoire de Bernard Lacombe, dont les obsèques ont lieu mercredi, l’ancien président ne souhaite "pas commenter davantage à ce stade. Je n’ai pas encore connaissance des attendus de la décision", il a malgré tout mis en avant "36 ans à veiller à ce que jamais une telle situation ne puisse se produire. J’ai tout donné pour bâtir un club solide, respecté, ambitieux et sain financièrement. Aujourd’hui, c’est la tristesse qui domine. Et une immense incompréhension." Ayant pris acte que l’OL allait faire appel, Jean-Michel Aulas espère un dénouement heureux, mais "restera, comme je l’ai toujours été, vigilant et profondément attaché à l’avenir de notre club."