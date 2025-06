L’OL confirme qu’il va faire appel de la sanction de la DNCG

John Textor, président de l’OL et Eagle Football,, lors de Botafogo – Palmeiras (Photo by Wagner Meier / Getty Images South America / Getty Images via AFP)

Quelques heures après le coup de tonnerre du maintien de la relégation en Ligue 2, l’OL a confirmé sa volonté de faire appel. John Textor et le club ne comprennent pas la décision de la DNCG, assurant avoir apporté plus que les garanties demandées.

C’est un véritable tremblement de terre qui s’est produit sous les pieds des supporters de l’OL, mais aussi des dirigeants. À la sortie de l’audition avec la DNCG, John Textor avait pourtant fait part d’un certain optimisme, assurant que "la réunion s’était bien passée". Mais une fois encore, le propriétaire américain a visé à côté et la décision du gendarme financier est loin d’avoir été celle qu’il espérait. La relégation à titre conservatoire prononcée en novembre dernier a bien été confirmée par la DNCG et à l’instant T, l’OL évoluera bien en Ligue 2 et non en Ligue 1. Pour le moment, car le club ne compte pas en rester là et l’a confirmé ce mardi soir, en faisant valoir son droit de faire appel. Dans un communiqué, la direction assure ne pas comprendre le choix de la DNCG, "une décision incompréhensible".

Le communiqué de l’OL :

"L'Olympique Lyonnais prend acte de la décision incompréhensible rendue par la DNCG ce soir et confirme qu'il fera immédiatement appel.

Au cours des derniers mois, nous avons travaillé en étroite collaboration avec la DNCG, satisfaisant toutes ses demandes avec des investissements en fonds propres supérieurs aux montants demandés. Grâce aux apports en fonds propres de nos actionnaires et à la vente de Crystal Palace, notre trésorerie s'est considérablement améliorée et nous disposons de ressources plus que suffisantes pour la saison 2025/26.

Avec des fonds démontrés et un succès sportif qui nous a valu une place en compétition européenne deux années de suite, nous ne comprenons sincèrement pas comment une décision administrative a pu reléguer un si grand club français. Nous ferons appel pour démontrer notre capacité à apporter les ressources nécessaires en termes de trésorerie pour garantir le maintien de l'OL en L1."