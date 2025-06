La Ligue 2, dernier chapitre d’une lente chute à l’OL

Si l’OL va faire appel et peut encore espérer jouer en Ligue 1 à compter du mois d’août, la sentence prononcée par la DNCG est le fruit d’une lente descente aux enfers.

Mardi 24 juin, 20h47. Cinq mots qui vont historiquement résonner dans la tête des supporters de l’OL, qu’importe l’issue finale du dossier. En inscrivant "Rétrogradation en Championnat Ligue 2" dans son communiqué pour annoncer la sanction contre l’OL, la DNCG a plongé le club et son environnement dans le chaos en plus d’être K-O tout simplement. Après des mois à vouloir montrer patte blanche auprès du gendarme financier, de nombreux rendez-vous et d’un relatif optimisme encore mardi au moment d’arriver à Paris, John Textor a encore manqué son rendez-vous. Seulement, cette fois, les conséquences sont bien plus graves qu’une simple interdiction de recrutement.

Trente-six ans après l’avoir quittée, l’OL est invité à évoluer en Ligue 2 à compter de la saison prochaine. Le dossier est loin d’être terminé puisque le club a rapidement informé de son intention de faire appel de la décision. Les dirigeants peuvent encore apporter certaines garanties, mais on se demande comment tout peut être réglé en quinze jours quand cela n’a pas été fait en sept mois. Personne n’est à l’abri d’une bonne surprise, mais quoi qu’il arrive, cela n’effacera pas ce 24 juin et l’annonce qui en a découlé. La dernière pierre d’une lente chute.

Novembre 2024 : "Je vous jure que le club ne descendra pas"

Une descente aux enfers qui ne date pas d’hier et qui trouve ses origines dans le mandat de Jean-Michel Aulas. Tout n’était pas tout rose à la fin avec l’ancien président, mais il avait pour lui de connaitre les rouages du football français. Cela a permis de masquer certains manques, chose dont est incapable John Textor. Ce dernier est clairement dans le viseur des supporters désormais, et à raison. Pour la quatrième fois en cinq auditions, l’Américain ressort avec une sanction de son oral. Sauf que cette fois, c’est à l’étage inférieur que l’OL est prié de jouer. Un scénario que Textor avait balayé de la main en novembre 2024. "Je vous jure que l’OL ne sera pas rétrogradé", avait-il assuré. Force est de constater qu’il a une nouvelle fois mal visé.

Pourtant, à la différence de ses précédentes auditions, Textor l’avait joué profil bas à Paris, ne fanfaronnant pas, avouant simplement avoir "agi en fonctions des demandes de la DNCG, mais aussi vis-à-vis de la DNCG. Nous avons beaucoup d’argent disponible." Pas assez visiblement ou du moins pas de la bonne façon pour le gendarme financier. Depuis le 19 décembre 2022 et l’arrivée au pouvoir de l’Américain, après déjà plusieurs reports, l’OL est devenu un club à réaction. Il ne reste plus qu’à espérer qu’une fois encore, elle soit positive dans les prochaines semaines. Mais ce 24 juin risque de marquer un point de non-retour entre Rhône et Saône.