Wendie Renard évoque la mauvaise période de l’OL masculin

Si chez les filles de l’OL, tout va bien, ce n’est absolument pas le cas chez les joueurs de Fabio Grosso. Wendie Renard est revenue sur le chaotique début de saison du club en Ligue 1.

Pendant que le groupe de Sonia Bompastor a assis son statut de favori en titre en dominant son principal adversaire, le PSG, à l’extérieur dimanche (0-1), les hommes de Fabio Grosso eux, ont poursuivi leur descente aux enfers. Battus à Reims (2-0), ils sont maintenant derniers, à quatre points du premier non relégable et barragiste Lorient (16e). Une situation que Wendie Renard peut observer d’assez près.

Une mentalité qui "a été un peu perdue"

La capitaine rhodanienne, au club depuis 17 ans, a connu la fin de la grande période lyonnaise (2002-2008), mais elle ne peut désormais que constater le déclassement de l’équipe masculine. Dans un entretien accordé à Téléfoot, la défenseure centrale a commenté le début de saison désastreux, donnant une piste pour expliquer ces résultats. “On se croise régulièrement. C’est la première fois que je vois l’OL au plus bas et ça me peine un peu car la mentalité qu’il y avait avant, j’ai l’impression qu’elle a été un peu perdue”, a remarqué l’internationale française.

Il y a indiscutablement du vrai dans ce constat dressé par Wendie Renard, et si l’Olympique lyonnais veut s’en sortir et éviter la relégation, il pourrait largement s’inspirer du travail que réalise la section féminin. Bien sûr, il est difficile de comparer la concurrence de la D1 et de la Ligue 1, mais si les Fenottes ont su rester au top jusqu’ici, elles le doivent surtout à elles et à ce qu'elles accomplissent depuis des années.