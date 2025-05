Eliott et Maxime sont partis dimanche à vélo de Lens. Leur objectif : rejoindre Lyon ce samedi pour assister à OL - Angers. Un défi de 754 km pour soutenir l’association "La chance aux enfants".

Jeudi soir, ils devaient arriver à Beaune. Il restait alors 140 derniers kilomètres à effectuer en deux jours pour rejoindre le Parc OL. Eliott, supporter de l’OL et fondateur de l’association "Gones en Nord", s’est lancé le défi, avec son ami Maxime, de parcourir les 750 km qui séparent Lens de l'enceinte décinoise. Sur leur vélo, le défi s’annonce long et sportif.

Un départ délocalisé, mais une météo agréable

Les deux passionnés de football devaient partir dimanche du stade Bollaert-Delelis. Mais un premier contre-temps avait déjà tenté de les ralentir. "On devait partir du stade. Mais il y avait le marathon de Lens en cours. On a donc déplacé notre départ à La Gaillette, le centre de formation du club", a soufflé Eliott à Olympique-et-Lyonnais. Un léger changement de programme qui a été compensé par une météo plaisante sur le trajet. Alors qu'elle devait pourtant être bien capricieuse. Arrivés à Château-Thierry mardi midi, pour leur pause déjeuner, la bonne humeur était au rendez-vous. "On devait avoir des orages, mais on y a échappé. Depuis dimanche, on a que du soleil".

Rien ne ralentira donc les deux sportifs qui ont ce voyage en tête depuis longtemps. "J'avais déjà eu l'idée de le faire l'année dernière, mais je n'avais pas pu, confie Eliott. Je suis supporter lyonnais depuis tout petit, j'aime le vélo et je trouvais le défi sympa pour aller voir le dernier match de la saison".

Soutenir "La chance aux enfants"

Une seule mission désormais. Arriver à temps samedi 17 mai afin d’assister à la rencontre OL - Angers. Mais au-delà du défi sportif, c'est aussi un engagement humain. D'abord pour montrer que "même si on ne supporte pas le même club, le sport est vecteur de solidarité", selon Eliott. Une solidarité visible également dans le soutien à une cause noble. Les deux hommes de 25 et 40 ans ayant décidé de rouler en faveur de l’association "La chance aux enfants". Laquelle vient en aide aux enfants issus de milieux défavorisés en leur offrant la possibilité de vivre des expériences sportives uniques. Jeux Olympiques et Paralympiques, Tour de France…

Eliott et Maxime invités en salon VIP pour OL - Angers

Les routes du Tour de France, Maxime les connait. Alors qu'il parcourt les 750 kilomètres qui séparent la cité artésienne de la capitale des Gaules, il n'en n'est pourtant pas à son coup d'essai. "En 2015, j'ai participé à une étape du Tour de France pour l'association Imagine for Margo, qui se bat pour lutter contre le cancer des enfants", a-t-il apporté. Une expérience sportive nouvelle donc qui se présente aujourd'hui à lui, mais qui fait écho à de joyeux souvenirs passés.

Enfin, après l’effort, le réconfort. Et il ne sera pas de trop après des milliers de coups de pédale donnés pour traverser une bonne partie de la France. À leur arrivée au Parc OL ce samedi, Eliott et Maxime auront le privilège de pouvoir assister à la rencontre OL - Angers en salon VIP. Une nouvelle qu'ils l’avaient eux-mêmes annoncée sur leur compte X le 30 avril et qu'ils ont confirmée à notre média mardi. "On a reçu nos places lundi. On ne sait pas encore à quelle heure on sera à Lyon, mais on espère pouvoir profiter un peu de la ville avant d'aller au match. On vise une arrivée samedi, en milieu d'après-midi". D’ici là, il est possible de suivre la fin de leur parcours sur leur compte X 700bornesraisonsdefaireundon.

Liens vers la cagnotte Leetchi pour soutenir "La chance aux enfants"