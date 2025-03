OL - Angers : 754 km à vélo en mai pour la bonne cause

Eliott, passionné de l'OL, s'est lancé avec un ami sportif dans une aventure humaine et sportive hors du commun.

Eliott, 25 ans, est éducateur sportif et fondateur du groupe de supporters lyonnais "Gones en Nord". Son ami Maxime, 40 ans, est chef de secteur dans la grande distribution et éducateur de football à Lens. Les deux compères ont décidé de s'unir dans un projet hors norme. Le 11 mai prochain, ils quitteront le stade Bollaert-Delelis de Lens pour parcourir à vélo les 754 km qui les séparent du Parc OL. À leur arrivée, ils assisteront au dernier match de la saison de l'OL face à Angers, le 17 mai. Au-delà du défi physique, leur périple vise à soutenir une cause noble : offrir des moments d'exception aux enfants dans le besoin grâce à l'association "La Chance aux Enfants".

"La Chance aux Enfants" : une association née en 2000

Cette association, présidée par l'ancien président du RC Lens, Gervais Martel, offre à des enfants issus de milieux défavorisés la possibilité de vivre des expériences sportives uniques. En 2024, elle a permis à 15 000 enfants d'assister aux Jeux olympiques et Paralympiques. Cette année, elle ambitionne d'emmener 2500 enfants sur les étapes du Tour de France. Ces jeunes assisteront aux quatre étapes des Hauts-de-France, et à Paris, sur les Champs-Élysées, pour le feu d’artifice final de la plus grande compétition cycliste au monde.

Un itinéraire très sportif pour un engagement fort

Le parcours d’Eliott et Maxime se déroulera en sept étapes, avec des distances quotidiennes comprises entre 75 et 125 km. En chemin, ils seront hébergés dans des casernes de pompiers, ajoutant une dimension humaine à leur voyage. Pour réaliser ce projet, ils ont mis en place une cagnotte en ligne sur Leetchi et recherchent activement des sponsors pour financer les différents frais (nourriture, équipement, train). Des frais qui s'élèvent au total à 1379,64 €. Eliott et Maxime espèrent désormais toucher les supporters lyonnais et mobiliser davantage autour de leur cause.

Avec ce défi, Eliott et Maxime prouvent que le sport peut être un formidable vecteur de solidarité. Alors, prêts à les encourager sur la route de Lyon ?

Lien de la cagnotte Leetchi