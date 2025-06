Battu par Metz en barrages d'accession à la Ligue 1, Reims jouera en Ligue 2 la saison prochaine. Au moment de faire le bilan, Jean-Pierre Caillot n'a pas manqué d'égratigner une fois de plus le transfert de Thiago Almada à l'OL.

Sur les réseaux sociaux, certains n'ont pas manqué de pointer un retour de karma. À l'issue de la saison 2024-2025 de Ligue 1, Montpellier et Reims, deux clubs qui ont fait la pluie et le beau temps dans l'élite ces derniers mois, ont pris l'ascenseur direction la Ligue 2. Si le MHSC a fait une croix sur la Ligue 1 depuis longtemps, le club champenois avait encore l'opportunité de se maintenir avec le barrage d'accession contre le FC Metz.

Finalement, les hommes de Samba Diawara ont perdu sur l'ensemble des deux rencontres et évolueront à l'étage inférieur la saison prochaine. Forcément, après cette relégation, certains ont pris un malin plaisir à se payer la tête de Jean-Pierre Caillot, le président rémois. Ce dernier est dans le viseur depuis plusieurs mois suite à sa proximité avec Vincent Labrune, président de la LFP, mais aussi à son acharnement concernant le dossier Thiago Almada.

"On s'est mis à dos les communautés extra rémoises"

Ayant plutôt une bonne image ces dernières années, le Stade de Reims a vu sa popularité prendre un coup avec les différentes manœuvres de son président. Ce dernier, au moment de faire le bilan de la saison, n'a pas manqué de remettre une pièce dans la machine concernant la venue de joueur offensif argentin à l'OL durant le mercato hivernal. Investigateur du fameux tuto pour poser réserve contre le club lyonnais et Thiago Almada, Caillot estime qu'il a payé pour les autres au micro de France Bleu.

"Quand tu prends position par rapport à ce qui s'est passé à l'Olympique Lyonnais, qui a carrément détourné toutes les règles alors qu'il était en recrutement interdit ou contrôlé et qui fait venir des joueurs en jouant avec les textes et les règlements, tu te mets toute la communauté lyonnaise à dos. Donc, on s'est mis des communautés extra rémoises sur le dos. Et après, c'est aussi aujourd'hui la force entre guillemets des réseaux sociaux. C'est qu'à partir du moment où quelqu'un hurle à la mort, il trouve toujours de l'écho."

Ce qui l'on considère comme une tricherie en Champagne a toujours du mal à passer, quand bien même la DNCG et la Ligue ont validé ce mouvement.