Malick Fofana célébrant son 1er but avec l’OL avec Lacazette et Cherki (Photo by ROMAIN PERROCHEAU / AFP)

Ce lundi à partir de 19h, votre émission "Tant qu’il y aura des Gones" est de retour avec comme invité Alexandre Müller, défenseur de l’AS Saint-Priest. L’équipe de TKYDG revient sur l’exploit san-priot mais aussi la folle rumeur Benzema.

C’est un lundi soir qui s’annonce rythmé sur le plateau de "Tant qu’il y aura des Gones". Malgré le retour à une configuration classique avec un seul invité, ce ne sont pas les sujets qui manquent autour de l’OL. Avec Alexandre Müller, défenseur de Saint-Priest, il sera bien évidemment question de Coupe de France avec l’exploit san-priot et la qualification de l’OL dans le même temps. Avec le tirage de Lille en 8es, les hommes de Pierre Sage n’ont-ils pas hérité du pire tirage possible en dehors du PSG ? Cette rencontre interviendra qui plus est après les réceptions de Rennes et l’OM en Ligue 1. D’ailleurs, comment voyez-vous ce calendrier et pensez-vous l’OL capable de répondre présent ?

Après ce premier thème mêlant coupe et championnat, l’équipe de TKYDG ne pourra passer à côté de la rumeur qui agite l’environnement lyonnais depuis quelques heures. Celle d’un possible retour de Karim Benzema entre Rhône et Saône ? Cela ressemble presque à un marronnier, mais à la vue de la situation de l’attaquant en Arabie Saoudite, faut-il croire à ce retour et serait-il vraiment une bonne chose pour le groupe de Pierre Sage ? La question vous est posée tout comme votre regard sur le parcours de Saint-Priest en Coupe de France. Si vous avez des questions pour notre invité Alexandre Müller, n’hésitez pas à les poser dans l’espace commentaires dédié ci-dessous afin que le défenseur puisse y répondre en direct.

Pour rappel, cette émission sera diffusée en direct à partir de 19 heures sur nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion et LyonPlay.