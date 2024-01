Henrique après son but contre Rennes. (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Le plan n'a pas été appliqué. Face à des Rennais réalistes, l'OL n'est pas parvenu à faire fonctionner le plan imaginé par son entraîneur en première mi-temps.

C'est ce qui s'appelle passer à côté de son sujet. Vendredi contre Rennes, l'OL s'est sabordé en étant bien trop friable face à un adversaire réaliste (2-3). Un revers qui trouve sa source lors du premier acte manqué par les Rhodaniens. "Nous sommes déçus, c'est sûr. Nous n'avons pas fait une bonne prestation, surtout à la maison. Il faut faire mieux. Normalement, ce stade doit être notre force, et on ne peut pas laisser les adversaires mener 3 à 0 à la pause, a déploré Henrique. On n'a pas fait ce qui était prévu en première mi-temps."

Le Brésilien, buteur pour la première fois avec ce maillot, a lui activement participé à la bonne phase lyonnaise. Ses efforts et ceux de ses coéquipiers pour revenir à la marque furent néanmoins insuffisants. "On a énormément parlé de concentration, et là, je pense qu’on ne l’était pas suffisamment. Nous avons travaillé sur le jeu qu'ils allaient nous proposer en première période, mais nous n'avons pas réussi à les contrer, a-t-il reconnu. On a plutôt bien gardé le ballon, notamment dans le camp adverse, cependant, nous n'avons pas réussi à nous créer des occasions. C'est ce qui nous a manqué. Ils ont tiré trois fois et ils ont marqué à chaque fois, tandis que nous, nous n'avons pas réussi à nous créer des occasions.”

"On doit tous être concernés par le club pour le maintenir"

Bien qu'il ait vécu au plus près la rébellion rhodanienne, le défenseur a des regrets. "On a réagi, mais ça n'a pas suffi pour ramener quelque chose. On ne va pas lâcher", a-t-il assuré, avant de concéder au sujet de la situation de l'OL, "oui, c'est inquiétant. Nous sommes mal classés, et on sait que les adversaires peuvent nous dépasser. C'est maintenant que l'on doit tous être concernés par le club pour le maintenir."

Joueur collectif avant tout, Henrique a eu du mal à savourer sa réalisation, finalement vaine, mais qui a ramené de l'espoir. "Ça fait plaisir, mais je ne peux pas être vraiment heureux car le plus important, c'est de gagner des matchs et de glaner des points." Deux choses qui manquent à l'Olympique lyonnais dernièrement, du moins en Ligue 1.