OL : Ernest Nuamah pourrait revenir face à Toulouse

Ernest Nuamah face à Quentin Merlin lors d’OL – OM (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Comme Alexandre Lacazette et Orel Mangala, Ernest Nuamah pourrait être de retour vendredi pour affronter Toulouse (21 heures).

Lundi, lors du retour à l'entraînement des Lyonnais, on a pu observer Alexandre Lacazette et Orel Mangala participer à la séance avec leurs coéquipiers. Après avoir manqué le déplacement à Lorient samedi dernier (0-2), l'attaquant et le milieu de terrain ont repris les séances collectives. Une bonne nouvelle avant le match à Toulouse vendredi comptant pour la 26e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Pierre Sage pourrait aussi espérer le retour d'Ernest Nuamah.

Benrahma devrait être préservé

Si le Ghanéen ne s'est pas encore entraîné avec le groupe, comme l'indique L'Equipe, il postulerait malgré tout pour ce nouveau voyage en championnat. Enfin, Saïd Benrahma, touché légèrement à la cuisse lors du succès contre le club breton la semaine passé, est très incertain pour la rencontre du 15 mars. Il devrait plutôt être préservé durant l'affiche en Haute-Garonne.

Après avoir passé des examens, qui ont révélé une petite lésion mais rien d'alarmant, l'ailier gauche profitera vraisemblablement de la trêve internationale à venir (du 18 au 28 mars) pour se soigner. Rappelons qu'Ainsley Maitland-Niles reviendra lui aussi à la compétition après avoir purgé sa suspension.