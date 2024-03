Gerlinger va œuvrer à l’OL via Eagle Football

Pressenti pour prendre la succession de Vincent Ponsot comme directeur du football à l’OL, Michael Gerlinger va finalement occuper ce rôle au sein d’Eagle Football. L’Allemand aura en charge la politique sportive du groupe et donc de ses différents clubs.

Son nom n’était pas tombé dans l’oubli, mais presque. Cinq mois après les premiers contacts avec John Textor, Michael Gerlinger est de retour dans l’actualité de l’OL. En novembre dernier, le nom de l’Allemand avait été associé au club lyonnais afin de prendre la suite de Vincent Ponsot comme directeur du football. En prenant la direction générale de la section féminine, Ponsot laissait une place vacante dans l’organigramme et le siège restera finalement vide. Si Jean Sudres a pris la plupart des prérogatives du nouveau DG de l’OL féminin, il n’y aura pas de directeur du football dans les mois à venir. Michael Gerlinger va bien intervenir dans la politique sportive, mais au sein d’Eagle Football plus que de l’OL à proprement parler, comme l’indique L’Équipe.

Une reconnaissance européenne

L’ancien dirigeant du Bayern Munich va prochainement occuper le rôle de directeur global du football et aura donc en charge la politique sportive de l’OL, mais aussi de Botafogo et Molenbeek. Si le club lyonnais reste la tête de gondole du projet, Gerlinger ne sera pas forcément dévoué à 100% sur la mission rhodanienne comme cela avait été un temps espéré entre Rhône et Saône. Passé par le Bayern pendant 18 ans à différents postes, Michael Gerlinger a pour lui de parler français et anglais et d’être une personnalité qui compte dans le football européen, étant notamment à l’origine de la création de l’ECA.